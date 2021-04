La soluzione Verizon Connect dedicata alla gestione della flotta in ambito business completa l’integrazione di Visirun e fa il suo debutto ufficiale in Italia. Tra le caratteristiche offerte ci sono la possibilità di visualizzare la posizione dei singoli veicoli e dei conducenti all’interno di una mappa costantemente aggiornata in tempo reale.

Fleet management: Verizon Connect in Italia

A questo si aggiungono il tracciamento degli eccessi di velocità commessi nonché le soste a motore acceso ed eventuali episodi di “guida aggressiva”. Il fine ultimo è in ogni caso quello di far leva sulle potenzialità del fleet management per ridurre i costi legati alla manutenzione dei veicoli e al carburante, aumentando al tempo stesso l’efficienza dei tragitti.

Il tutto controllabile attraverso un unico software, con un sistema che semplifica la raccolta di valutazioni e recensioni dei clienti in caso di necessità grazie all’integrazione di tecnologie come Reveal Field. Chiudiamo con il commento di Andrés Irlando, SVP e Presidente del Public Sector presso Verizon e Presidente di Verizon Connect.