Come vedere Verona-Juventus in streaming (Serie A)

Verona-Juventus è la sfida che vede i gialloblu alla ricerca disperata di una vittoria per uscire dal pantano della zona retrocessione. I bianconeri, invece, sono intenzionati a proseguire la striscia di risultati positivi per accorciare il distacco dai primi in classifica. Le due squadre, guidate dai mister Bocchetti e Allegri, cercheranno di uscire dal confronto del Bentegodi con i tre punti in tasca. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 18:30 di giovedì 10 novembre.

Verona-Juventus: guarda la partita in diretta streaming

La partita può essere seguita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Riccardo Mancini e commento tecnico di Dario Marcolin oppure attraverso Sky Q e come parte dell’offerta di TIMVISION.

La squadra di Bocchetti chiude la classifica in ultima posizione con 5 soli punti fin qui conquistati, mentre quella di Allegri è risalita al quinto posto con 25 punti dopo la serie di quattro vittorie consecutive, culminata con quella casalinga nei giorni scorsi contro l’Inter. Dopo una partenza segnata dagli infortuni, dalla crisi dei risultati e dall’eliminazione dalla Champions League, i bianconeri sembrano aver rialzato la testa. Vediamo quali sono le probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

Verona: Montipò, Ceccherini, Gunter, Hien, Depaoli, Tameze, Miguel Veloso, Doig, Verdi, Kallon, Henry;

Juventus: Szczesny, Danilo, Bonucci, Bremer, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Di Maria, Milik.

Chi si trova all’estero non deve per forza rinunciare alla telecronaca nella nostra lingua: è sufficiente connettendosi allo streaming passando dal servizio NordVPN (oggi al 63% di sconto) che assegna un indirizzo IP italiano utile per la visione.

