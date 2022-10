Come vedere Verona-Milan in streaming (Serie A)

Verona-Milan vede i padroni di casa orfani dell’esonerato mister Cioffi ospitare i detentori dello scudetto, reduci però da una pesante sconfitta con il Chelsea in Champions League e intenzionati a rialzare subito la testa per accorciare le distanze dal Napoli capolista. Strappare i tre punti al Bentegodi non sarà comunque un’impresa semplice per i rossoneri di Pioli, anche in considerazione delle pesanti assenze dovute agli infortuni. Si parte alle ore 20:45 di domenica 16 ottobre.

Verona-Milan (Serie A): guarda la partita in diretta streaming

Puoi guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Marco Parolo. C’è la possibilità di accedere alla piattaforma anche da Sky Q oppure attraverso l’offerta di TIMVISION.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni mandate in campo dai rispettivi mister.

Verona: Montipò, Hien, Ceccherini, Gunter, Depaoli, Tameze, Veloso, Doig, Verdi, Hrustic, Henry;

Milan: Tatarusanu, Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez, Bennacer, Tonali, Pobega, Diaz, Leao, Giroud.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.