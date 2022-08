Verona-Napoli in streaming su DAZN

Verona-Napoli è il primo dei due posticipi che si giocherà il giorno di Ferragosto alle ore 18.30 allo stadio Bentegodi. Una partita non banale, vista la rivalità tra le due tifoserie.

Il Napoli, nelle ultime cinque stagioni, ha sempre vinto la partita d’esordio stagionale in Serie A.

I ragazzi di Spaletti intendono continuare su questa striscia positiva e battere il precedente record di 5 successi consecutivi alla prima di campionato (tra il 1985 e il 1989).

D’altra parte il Verona, reduce dalla pesante sconfitta casalinga in Coppa Italia contro il Bari (1-4), cercherà di non perdere alla prima di Serie A come nella scorsa stagione (2-3 contro il Sassuolo).

Il mercato del Napoli, finora, non è stato di alto livello, almeno per quanto riguarda gli acquisti, mentre in uscita ha perso tre colonne portanti: Insigne, Mertens e Koulibaly.

Proprio con la società veronese è in corso la trattativa per l’acquisto di Simeone, ma l’accordo tra le parti tarda ad arrivare.

Stesso discorso per il Verona, il cui mercato non ha riservato sorprese. Più le cessioni che gli acquisti, con Caprari e Cancellieri che sono passati rispettivamente al Monza e alla Lazio.

Verona-Napoli: dove vederla in streaming

Verona-Napoli sarà trasmessa da DAZN in streaming a partire dalle 17.30, orario in cui inizieranno i commenti pre-partita e le ultime novità sulle formazioni.

Chi non ha ancora provveduto ad abbonarsi a DAZN per vedere in diretta questo match, è ancora in tempo.

L’abbonamento può essere sottoscritto accedendo alla pagina ufficiale della piattaforma e cliccando poi su “Abbonati ora”.

Si può scegliere tra l’abbonamento Standard, attualmente al costo mensile di 29.99 euro, e Plus, che costa invece 39.99 euro al mese.

Oltre alla Serie A, si potranno guardare le partite della Serie B, quelle del La Liga spagnolo e della Major League statunitense, oltre che altri e appassionanti eventi sportivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.