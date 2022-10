Come vedere Verona-Roma in streaming (Serie A)

Verona-Roma è la partita che vede sfidarsi due squadre intenzionate a conquistare i tre punti in palio: i giallorossi con l’obiettivo di rimanere agganciati alle posizioni di testa della classifica, i gialloblu per allontanarsi dalla zona retrocessione e trascorrere una pausa mondiali più serena. Il pallone inizierà a rotolare sul terreno dello Stadio Bentegodi alle ore 18:30 di lunedì 31 ottobre.

Verona-Roma: guarda la partita in diretta streaming

È possibile guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Gabriele Giustiniani e il commento tecnico di Emanuele Giaccherini. In collegamento da bordocampo Tommaso Turci. Ricordiamo che la piattaforma è accessibile anche attraverso Sky Q e come parte dell’offerta di TIMVISION.

Ecco le probabili formazioni schierate in campo al primo minuto da Bocchetti e Mourinho.

Verona: Montipò, Hien, Gunter, Ceccherini, Faraoni, Tameze, M. Veloso, Depaoli, Verdi, Kallon, Henry;

Roma: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdrop, Cristante, Camara, Spinazzola, Pellegrini, Zaniolo, Abraham.

Con un abbonamento a DAZN, indipendentemente dalla formula scelta (Standard o Plus) si ha accesso a un catalogo di contenuti che va ben oltre il calcio della Serie A. Ci sono anche tennis, boxe, MMA, UFC, ciclismo, NFL, golf, basket, motori e altri sport, senza dimenticare show, interviste, approfondimenti e produzioni originali esclusive.

Chi si trova all’estero e vuol guardare la partita può farlo connettendosi a uno dei server italiani di NordVPN (oggi al 63% di sconto), così da ottenere un indirizzo IP localizzato nel nostro paese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.