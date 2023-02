Come vedere Verona-Salernitana in streaming

Verona-Salernitana, nella cornice dello stadio Bentegodi, è la gara che assegnerà punti fondamentali a evitare la retrocessione. Il pallone inizierà a rotolare alle ore 18:30 di lunedì 13 febbraio, sotto la direzione dell’arbitro Valeri. I padroni di casa in campo, per la giornata 22 di Serie A, con l’obiettivo di tornare alla vittoria dopo due pareggi ottenuti con Udinese e Lazio, gli ospiti invece per rialzare la testa in seguito alla battura d’arresto contro la Juventus.

Verona-Salernitana: guarda la partita in streaming

I tifosi hanno la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN. La piattaforma ha deciso di affidare la telecronaca alla voce di Federico Zanon, mentre per il commento tecnico ha scelto quella di Alessandro Budel.

È una sfida nella parte bassa della classifica, che vede le due squadre alla ricerca di punti fondamentali in ottica salvezza. I gialloblu si trovano al terzultimo posto con 14 punti, mentre i granata solo due posizioni più avanti con 21 punti.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni mandate in campo dai due mister, Zaffaroni e Nicola, al fischio d’inizio.

Verona (3-4-2-1): Montipò, Ceccherini, Hien, Magnani, Depaoli, Tameze, Duda, Doig, Lazovic, Ngonge, Djuric;

Salernitana (4-3-3): Ochoa, Sambia, Troost-Ekong, Bronn, Bradaric, Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena, Candreva, Piatek, Dia.

