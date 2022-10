Very Mobile: 300 GB a 9,99 euro al mese per tutti con l'offerta di Halloween

È il momento giusto per passare a Very Mobile, uno degli operatori virtuali più convenienti del mercato di telefonia mobile in Italia. Con l‘offerta di Halloween, valida fino al prossimo 2 novembre, è, infatti, possibile attivare una nuova tariffa con 300 GB al mese ad appena 9,99 euro al mese.

L’offerta in questione include anche minuti ed SMS illimitati e può essere attivata da tutti, richiedendo la portabilità del numero da Iliad o da un operatore virtuale selezionato oppure con l’attivazione di un nuovo numero di cellulare.

Per richiedere la nuova offerta è necessario fare riferimento all’attivazione online tramite il sito Very Mobile:

Con l’offerta di Halloween di Very Mobile ci sono 300 GB al mese per tutti

La nuova offerta di Very Mobile è da cogliere al volo. L’operatore virtuale su rete WINDTRE, infatti, mette a disposizione il seguente bundle:

minuti ed SMS illimitati

300 GB in 4G fino a 30 Mbps

Il costo è di 9,99 euro al mese con attivazione gratuita.

L’offerta in questione è disponibile per tutti in quanto può essere attivata con portabilità del numero da Iliad o da un operatore virtuale selezionato. In alternativa, l’offerta da 300 GB di Very Mobile potrà essere attivata con la richiesta di un nuovo numero di cellulare.

In questa seconda ipotesi, quindi, basterà avere uno smartphone Dual SIM per usare la SIM Very Mobile come seconda SIM e sfruttare il maxi bundle dati. Naturalmente, la SIM Very può essere utilizzata anche per un tablet o in un modem 4G come SIM “solo dati”.

Per attivare l’offerta c’è tempo fino al prossimo 2 di novembre. La tariffa da 300 GB di Very Mobile è disponibile tramite attivazione online con consegna gratuita della SIM. In alternativa, è anche possibile richiedere, senza costi extra, la eSIM (ma è necessario avere uno smartphone compatibile) ed iniziare subito ad utilizzare l’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.