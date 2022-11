Very Mobile e Black Friday, 100 GB e Buono Amazon

Very Mobile e Black Friday, un binomio che non poteva certo mancare in questo periodo. Chiusa la promozione a meno di 6 euro al mese, il provider ha puntato sulla tariffa a 6,99 euro al mese con 100 GB di traffico dati.

Al di là dell’ultra convenienza della tariffa, tutti coloro che passeranno col provider accedendo a questa pagina, avranno in regalo un Buono Amazon da 10 euro. Più di così?

Very Mobile e Black Friday, 100 GIGA in 4G

Entrando qui, la promozione viene presentata minuziosamente nei dettagli. Con il binomio Very Mobile e Black Friday si otterranno 100 GIGA di traffico dati in 4G, con la velocità massima che è dichiarata in download e in upload fino a 30 Mbps.

Inoltre ci sono i minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e anche gli SMS, che sono sempre illimitati verso qualsiasi operatore. Il prezzo della promozione, come dicevamo, è di 6,99 euro al mese.

Ma c’è di più: 64 GIGA di connessione dati da usare in roaming in tutto il continente europeo. Molto utili per chi va spesso in viaggio.

La promozione scade fra due giorni. Quindi, coloro che provengono da gestori come CoopVoce, Fastweb, Lycamobile, Iliad, Tiscali, Telecom Mobile, Enegan, Green Telecomunicazioni, Plink, Plintron e tanti altri devono affrettarsi.

Come anticipato in precedenza, alla promozione è legato un fantastico regalo: Buono Amazon da 10 euro da spendere sulla piattaforma dell’e-commerce.

Possono usufruire di questo buono anche coloro che decidono di attivare la tariffa a 7,99 euro con 150 GIGA e minuti e SMS illimitati e quella a 9,99 euro al mese con 220 GB e minuti e SMS illimitati.

Per tutte le promozioni fin qui menzionate non sono previsti vincoli contrattuali e né obblighi di ricarica mensile.

Per quanto riguarda attivazione e spedizione della SIM, entrambe sono gratis. Inoltre è possibile fare richiesta della eSIM.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.