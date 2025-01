Very Mobile: offerte imperdibili a partire da 5,99€ al mese

Offerta principale: 150 Giga a 5,99€ al mese

Very Mobile propone un pacchetto che include:

150 Giga in 5G

Minuti e SMS illimitati

Prezzo bloccato per sempre : solo 5,99€ al mese

: solo Due mesi gratis come bonus di benvenuto!

Altre offerte disponibili

Very Mobile offre una gamma di piani per soddisfare ogni esigenza: i clienti provenienti da Iliad, CoopVoce, PosteMobile e altri possono scegliere l’offerta da 200 Giga a soli 6,99€ al mese, mentre chi necessita di una quantità maggiore di dati può optare per il piano da 440 Giga a 11,99€ al mese. Inoltre, per chi desidera attivare un nuovo numero, sono disponibili offerte a partire da 6,99€ al mese con attivazione gratuita, che includono opzioni fino a 1000 Giga.

Vantaggi di Very Mobile

5G incluso : naviga ad alta velocità e guarda video in Ultra HD senza interruzioni.

: naviga ad alta velocità e guarda video in Ultra HD senza interruzioni. eSIM gratuita : attiva la tua SIM in pochi minuti con un semplice QR code.

: attiva la tua SIM in pochi minuti con un semplice QR code. Zero costi extra : non ci sono sorprese con Very. I consumi sono sempre sotto controllo.

: non ci sono sorprese con Very. I consumi sono sempre sotto controllo. Ricarica automatica : puoi attivarla per evitare di dimenticare il rinnovo mensile.

: puoi attivarla per evitare di dimenticare il rinnovo mensile. Copertura affidabile: Very Mobile garantisce il 99,7% di copertura in 4G e il 97% in 5G.

Porta un amico e ottieni ricariche gratis

Se inviti i tuoi amici a passare a Very, puoi guadagnare fino a 150€ in ricariche omaggio. Per ogni nuovo cliente che porti, riceverai fino a 15€ di credito gratuito.

Navigazione sicura con Very Protetti

Il servizio Very Protetti tutela la tua connessione da virus, malware e siti pericolosi. È incluso gratuitamente per il primo mese.

Come attivare l’offerta