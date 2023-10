Very Super Flash: 120GB a meno di 6 euro al mese

Very Super Flash è una nuova offerta in Limited Edition disponibile solo in portabilità da specifici gestori. Very Mobile, gestore low-cost di WINDTRE, offre promozioni chiare e senza vincoli contrattuali a prezzi davvero concorrenziali.

L’offerta è valida SOLO ONLINE entro il 23 Ottobre 2023. SIM, attivazione e spedizione sono tutte completamente gratuite. on VeryMobile, inoltre, il blocco dei servizi a contenuto è già preattivato.

Very Super Flash: i dettagli

Per aderire a questa promozione è necessario richiedere la portabilità del numero da 1Mobile, CMLink, Coop Voce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, elimobile, Enegan, Fastweb, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NTmobile, NVmobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Poste Mobile, Rabona, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU. Non è possibile, dunque, richiedere questa offerta se avete già Very oppure volete attivare un nuovo numero.

Le caratteristiche dell’offerta sono queste:

120 Giga di internet in 4G su rete WINDTRE con velocità massima bloccata a 30 Mbps in download e upload

di internet in su rete WINDTRE con velocità massima bloccata a in e minuti senza limiti e senza scatti alla risposta verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali

e senza scatti alla risposta verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali SMS illimitati verso tutti i numeri mobili

5,5 Giga di traffico dati in 4G da utilizzare ogni mese in roaming

di traffico dati in 4G da utilizzare ogni mese in Ti ho cercato, servizio di reperibilità compreso gratuitamente

RingMe

Hotspot gratuito

Senza vincoli

Grazie all’esclusiva iniziativa di Very puoi invitare amici a passare a questo gestore. Puoi ricevere fino a 100 euro per ogni amico invitato.

Costi ed altro

La promozione di quest’oggi non ha alcun vincolo contrattuale. Il contributo iniziale è completamente azzerato. Il costo della scheda SIM e quello relativo alla spedizione sono anch’esse completamente pari a 0 euro. Quest’offerta a meno di 6 euro al mese è richiedibile ONLINE solo entro il 23 Ottobre 2023.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.