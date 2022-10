Vespa 125: il set LEGO al prezzo minimo storico

Un must have per i collezionisti LEGO, il set dedicato alla Vespa 125 è acquistabile oggi al prezzo minimo storico su Amazon. Un’icona dello stile italiano nella sua versione a mattoncini, realizzata per celebrare nel migliore dei modi i 75 anni del brand. Acquistala subito per riceverla domani, approfittando dello sconto di ben 25 euro.

1.106 pezzi di stile: Vespa 125 LEGO in forte sconto

A comporla sono 1.106 pezzi da assemblare l’uno dopo l’altro. Inclusi anche un adesivo con il logo originale, il cavalletto e lo sterzo funzionante. Come visibile qui sotto, la copertura laterale si può rimuovere per osservare il motore interno. La tinta è blu pastello. Per tutti gli altri dettagli consultare la scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di acquistare il set 10298 Icons di LEGO dedicato alla Vespa 125 al prezzo finale di soli 74,99 euro, mai così basso dal lancio, con uno sconto di 25 euro rispetto al listino. È contenuta in un packaging sostenibile, con sacchetti realizzati in carta riciclabile e non in plastica.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio per chi effettua subito l’ordine: domani sarà a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.