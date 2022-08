VIABUY: come un conto in banca, ma senza banca

VIABUY Prepaid Mastercard è l’alternativa alla carta di credito.

Si tratta di una carta prepagata emessa dal circuito Mastercard che mette a disposizione anche un conto online con IBAN senza richiedere verifiche di solvibilità o reddito dimostrabile.

Si tratta infatti di una carta prepagata che può essere utilizzata anche da tutte le persone che hanno avuto difficoltà finanziare. In questi casi, infatti, diventa difficile poter aprire nuovi conti bancari, e ancor più difficile accedere al credito.

I vantaggi

La Viabuy Card – che si richiede attraverso una procedura 100% online – è dotata di un conto con IBAN personale lussemburghese e tedesco, Mastercard ed app per smartphone, ed è totalmente slegata dal proprio conto personale, per cui non è rintracciabile. Questo comporta numerosi vantaggi legati alla privacy, alla sicurezza e alla comodità di questa carta e può essere utilizzata come carta prepagata per poter fare acquisti online o per depositare fondi all’infuori dei conti intestati personalmente.

Il circuito di pagamento Mastercad permette di effettuare pagamenti in tutto il mondo e la Carta Viabuy Prepaid – che presenta il nome e i numeri in rilievo come una “vera” carta di credito – si può utilizzare anche per operazioni spesso inaccessibili alle comuni carte prepagate. La Carta ha un costo di attivazione di 69 euro e una quota annuale di 19 euro e si può ricaricare in modo veloce e sicuro con bonifico SEPA, SOFORT, Giropay e molte altre opzioni.

Rispetto ad altre soluzioni prepagate, il conto VIABUY offre diversi vantaggi come la possibilità di effettuare e ricevere bonifici nazionali/SEPA, funzioni di internet banking incluso il codice IBAN personale e la prestigiosa Mastercard con stampa a rilievo in versione oro o nera .

La VIABUY Prepaid Mastercard è emessa da un istituto di moneta elettronica autorizzato e regolamentato dall’UE. Inoltre, con la garanzia di rimborso totale Zero Liability, Mastercard ti protegge dalle frodi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.