VIABUY: conto online con IBAN e carta prepagata Mastercard senza banca

Se sei alla ricerca di un conto online con IBAN semplice da usare e facilmente ottenibile, prendi in considerazione VIABUY, che consente di aprire un nuovo conto in meno di 8 minuti senza reddito dimostrabile o verifica di solvibilità. Dopo l’apertura del conto, entro pochi giorni riceverai a casa tua la carta prepagata Mastercard.

Uno dei grandi vantaggi del conto VIABUY è di disporre di un conto in banca ma senza un collegamento diretto con alcun istituto bancario. Questo significa che non vi è alcuna linea di credito, l’intero saldo è messo a disposizione per pagamenti tramite bonifici e carta.

Conto VIABUY: è come avere un conto in banca, ma senza banca

Con VIABUY è possibile ottenere un conto con IBAN personale tedesco e lussemburghese, con in più una carta ricaricabile Mastercard. Inoltre, per la gestione dell’intero conto hai a disposizione una comoda app per smartphone.

Ottima anche la VIABUY Prepaid Mastercard, la carta ricaricabile associata al conto che si pone come un’alternativa a tutti gli effetti alla carta di credito. Questo grazie a Mastercard, il circuito di pagamento più accettato al mondo, e ai numeri in rilievo, che restituiscono un aspetto di assoluto pregio, senza alcuna differenza con una vera carta di credito.

Per la gestione del conto e della carta prepagata è possibile usare l’app di VIABUY, disponibile al download gratuito su smartphone Android e iPhone.

Apri il conto VIABUY tramite questa pagina del sito ufficiale: l’apertura richiede meno di 8 minuti e non occorrono prove di reddito né eventuali verifica di solvibilità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.