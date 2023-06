VIABUY: Conto online con IBAN e Prepaid Mastercard

VIABUY rappresenta una soluzione interessante per chi desidera avere un controllo totale sulle proprie finanze senza dover passare per una banca tradizionale. Grazie all’IBAN personale lussemburghese, alla carta Mastercard e all’app per smartphone, VIABUY offre una serie di vantaggi che rendono la gestione delle finanze molto più semplice e comoda.

VIABUY mette a disposizione un conto online con IBAN personale e una carta prepagata Mastercard che si possono gestire facilmente tramite app.

Il conto si può richiedere attraverso una procedura 100% online, senza verifiche di solvibilità. Una volta completata la richiesta la carta di pagamento verrà spedita all’indirizzo fornito entro pochi giorni.

L’IBAN personale lussemburghese e tedesco del conto VIABUY permette di ricevere bonifici e di effettuare pagamenti in tutta comodità, mentre la carta prepagata appartiene al circuito Mastercard e garantisce la massima accettazione ovunque.

La carta VIABUY permette di effettuare pagamenti in tutto il mondo, sia online che nei negozi fisici. Inoltre, è possibile prelevare contanti presso gli sportelli ATM di qualsiasi parte del mondo e questo la rende estremamente comoda per chi viaggia spesso o lavora all’estero. La VIABUY Prepaid Mastercard è emessa da un istituto di moneta elettronica autorizzato e regolamentato dall’UE e include la garanzia di rimborso totale Zero Liability, Mastercard che protegge dalle frodi.

La carta VIABU può essere ricaricata tramite bonifico SEPA, SOFORT, Giropay e varie altre opzioni. Questo permette di avere sempre a disposizione denaro sul conto in modo rapido, senza dover aspettare giorni per la ricezione di un bonifico tradizionale.

Grazie all’applicazione per smartphone, è possibile avere sempre il controllo delle proprie finanze, consultare il saldo del conto, verificare le transazioni e gestire le spese in modo semplice e veloce. L’app è disponibile sia per dispositivi Android che iOS.

Per conoscere nel dettaglio le tariffe e l’offerta completa di VIABUY clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.