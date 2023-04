VIABUY è la carta conto pensata per tutti, soprattutto per te

VIABUY offre una soluzione semplice a coloro che cercano un’alternativa ai tradizionali conti bancari, tipo una carta conto.

La sua piattaforma prevede un conto online completo di IBAN lussemburghese personalizzato e una carta prepagata emessa tramite circuito MasterCard.

Ottenere la carta VIABUY è questione di minuti con un semplice processo di registrazione online che non richiede controlli del credito o prove di reddito.

La carta VIABUY ti offre un’immensa flessibilità, permettendoti di prelevare comodamente contanti dagli sportelli automatici o di effettuare acquisti in qualsiasi stabilimento che accetti MasterCard.

Carta conto VIABUY: perché conviene?

VIABUY ti offre una MasterCard prepagata disponibile in colore oro o nero, entrambe indistinguibili da una carta di credito in termini di esperienza tattile.

Grazie alla sua integrazione con il circuito di pagamento MasterCard, la carta gode di un’accettazione universale in tutto il mondo.

Ricaricare la tua carta conto è facile grazie alle diverse opzioni disponibili, come SOFORT, EPS, iDeal o Giropay.

In alternativa, puoi versare denaro tramite bonifico bancario oppure tramite l’IBAN personale accreditando il tuo stipendio o pensione.

I tuoi fondi saranno accessibili per vari scopi come pagamenti con carta, bonifici bancari o prelievi bancomat.

Sia la carta di pagamento prepagata MasterCard che il conto VIABUY ti offrono opzioni di gestione online e mobile senza problemi.

L’accesso al saldo del tuo conto VIABUY è sicuro tramite l’applicazione mobile o il browser web.

Inoltre, riceverai notifiche email per qualsiasi deposito o prelievo effettuato sul tuo conto.

Sotto l’egida di un istituto di moneta elettronica autorizzato e regolamentato dall’UE, viene emessa la MasterCard prepagata VIABUY.

Come ulteriore livello di sicurezza, la politica Zero Liability di Mastercard prevede un rimborso completo in caso di attività fraudolenta.

La quota di emissione della carta è pari a 69,90 euro una tantum, mentre il canone annuale ammonta a 19,90 euro.

