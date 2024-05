VIABUY: la Carta Prepagata con IBAN per i tuoi viaggi

In un mondo finanziario sempre più digitalizzato, VIABUY si distingue come una soluzione innovativa e accessibile per chi cerca un’alternativa ai tradizionali conti bancari.

Con la promessa di semplificare il processo di gestione delle finanze personali, VIABUY offre un conto con IBAN personale accompagnato da una Mastercard prepagata, garantendo un accesso rapido e senza complicazioni ai servizi finanziari.

La registrazione al conto VIABUY è semplice e veloce. In meno di otto minuti, gli utenti possono aprire un conto completamente online, senza necessità di verifiche di solvibilità o di reddito dimostrabile. Questo rende VIABUY particolarmente interessante per chi non può, o preferisce non, passare attraverso il tradizionale processo di verifica bancaria.

Una volta completata la registrazione, la Mastercard prepagata VIABUY viene spedita il giorno lavorativo successivo, permettendo agli utenti di iniziare a utilizzare il nuovo conto quasi immediatamente.

VIABUY offre tutte le garanzie di sicurezza standard, inclusa la protezione Zero Liability da Mastercard, che salvaguarda gli utenti in caso di transazioni fraudolente. Inoltre, il conto è supportato da un istituto di moneta elettronica regolato dall’UE, garantendo che i fondi siano gestiti con la massima sicurezza.

Caratteristiche di VIABUY:

Ricariche facili: Gli utenti possono ricaricare il loro conto tramite bonifico, usando il proprio IBAN, o tramite l’app VIABUY, disponibile per tutti i dispositivi mobili. Questo offre una grande flessibilità, soprattutto per chi è spesso in movimento.

Controllo completo delle spese: La carta permette di monitorare e tenere sotto controllo le spese.

Personalizzazione: VIABUY è disponibile in versione oro e nera, con numeri in rilievo come una carta di credito.

Accettazione globale: Essendo parte del circuito Mastercard, la carta è accettata quasi ovunque nel mondo, questo la rende una scelta ideale per chi viaggia.

Tecnologia contactless: Per pagamenti rapidi e sicuri, senza la necessità di inserire la carta o digitare il PIN per piccoli acquisti.

Per conoscere l’offerta completa di VIABUY clicca qui.