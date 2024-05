Viabuy: la prepagata gratuita con IBAN ideale per gli acquisti

Viabuy è una buona soluzione per avere uno strumento di pagamento flessibile e comodo adatto agli acquisti di tutti i giorni. Facile da richiedere, ti consente di ricaricare la carta gratuitamente, tramite il conto, e di controllare tutto tramite la pratica app disponibile per smartphone.

Viabuy: la soluzione comoda per le spese di tutti i giorni

La carta prepagata Mastercard di Viabuy offre una serie di vantaggi che possono farti molto comodo: puoi richiederla velocemente online senza alcun requisito e, grazie all’IBAN associato, puoi ricaricarla gratuitamente con un bonifico. In alternativa, puoi farlo in contanti presso tabacchini o attività autorizzate in tutta Italia, oppure tramite SOFORT, Giropay e diverse altre possibilità.

La carta non ha alcuna linea di credito ne scoperti: spendi quello che hai nel saldo e non corri il rischio di andare in rosso. La carta consente di prelevare presso tutti gli ATM e può essere gestita dall’app per regolare i suoi limiti di spesa, prelievo, oppure per sospenderla momentaneamente. Sempre tramite l’app monitori tutti i movimenti del conto e visualizzi il saldo. La spedizione della carta è gratis e avviene il giorno lavorativo successivo all’ordine.

Con Viabuy tutte le transazioni sono protette da 3D Secure, che verifica i movimenti con una password univoca al dispositivo che hai collegato.

Viabuy offre un servizio clienti sempre disponibile: puoi contattarli via email per ricevere aiuto con qualsiasi problema o domanda tu possa avere. Che tu stia cercando di capire come caricare la tua carta, o che tu abbia bisogno di aiuto per una transazione.

Per richiedere la carta non devi fare altro che avviare la procedura di richiesta direttamente dalla pagina ufficiale, facendo clic su “Ordinare la carta” in alto a destra. Dopo aver scelto il colore della carta e inserito i dati anagrafici, questa ti verrà subito spedito all’indirizzo specificato e sarà pronta per essere utilizzata per gli acquisti.