Viabuy: una prepagata MasterCard comoda per gli acquisti

Viabuy è una prepagata MasterCard con conto personale e servizio di internet banking con cui puoi fare pagamenti, prelievi e acquisti in tutta sicurezza e rapidità. È pensata per un accesso facile anche nei dispositivi mobile ed è facile da richiedere: fai tutto online senza telefonare nessuno o recarti da qualche parte! Scopriamo cosa offre.

Viabuy: i dettagli della prepagata con IBAN

Facilità d’uso e Sicurezza

Viabuy è la scelta perfetta per chi non vuole portare contanti, tenendo tutto sotto controllo grazie a un IBAN dedicato. Puoi utilizzarla per i tuoi acquisti anche all’estero, puoi fare spese online o presso i negozi fisici. È emessa da un istituto di moneta elettronica regolamentato da regolamenti europei, insieme a una garanzia di rimborso totale Zero Liability.

Senza particolari requisiti

Non serve avere un determinato reddito annuale per richiedere la carta. Puoi farlo facilmente recandoti nella pagina principale e facendo clic su “ordinare la carta” in alto a destra. Segui i passaggi indicati dalla procedura, fornendo i dati personali per completare la richiesta. La spedizione della carta avverrà il giorno lavorativo dopo l’ordine in modo che puoi da subito utilizzare il tuo conto!

Carte aggiuntive

Viabuy offre funzionalità all’avanguardia, come ad esempio la possibilità di collegare altre 3 carte al proprio conto, da poter dare a un altro familiare per gli acquisti oppure da utilizzare separatamente per altre tipologie di spese. Ovviamente puoi anche emettere bonifici e la ricarichi rapidamente da un altro conto, un’altra carta o senza commissioni direttamente tramite l’IBAN.

Gestione facile dall’app

Monitori il saldo, i movimenti e decidi i massimali periodici di spesa e prelievo presso gli ATM delle tue carte. Le sospendi o le riattivi quando vuoi, in un solo tocco.

Viabuy è perfetta se cerchi una soluzione per pagare i tuoi acquisti che sia flessibile e veloce. Richiedila ora e non perderti i vantaggi!

