Viaggi di lavoro e smart working: naviga al sicuro con ExpressVPN al minimo storico

Con l’arrivo dell’autunno, passiamo più tempo connessi: tra giornate di pioggia trascorse davanti al laptop, call di lavoro a distanza e trasferte in treno o in hotel. La soluzione per proteggere la propria rete è ExpressVPN, il servizio che ti garantisce privacy, velocità e libertà online a meno di un caffè a settimana.

Attivando l’offerta ora, paghi solo 4,49€ al mese e ricevi 4 mesi gratuiti. Internet diventa la nostra finestra sul mondo, ma anche un terreno pieno di rischi. Connessioni pubbliche, Wi-Fi aperti o reti non protette possono sembrare pratiche, ma spesso nascondono minacce invisibili: scopri come proteggerti al meglio.

Perché ExpressVPN è ideale in autunno (e in viaggio)

Che tu sia a casa, in ufficio, in un coworking o in trasferta di lavoro, ExpressVPN ti permette di navigare senza pensieri. Ecco cosa ottieni con un solo abbonamento:

Crittografia di livello militare : i tuoi dati sono protetti da hacker e occhi indiscreti, anche sulle reti Wi-Fi di hotel o aeroporti.

Threat Manager : blocca tracker, siti sospetti e pubblicità invasive.

Password Manager gratuito : gestisci in sicurezza tutte le tue credenziali.

Accesso globale ai contenuti : guarda serie, film o piattaforme di lavoro senza restrizioni geografiche, ovunque ti trovi.

eSIM con 5GB inclusi : perfetta per navigare senza costi di roaming durante le trasferte.

Protezione fino a 8 dispositivi: smartphone, PC, tablet e smart TV al sicuro, per te e per i tuoi collaboratori.

Con ExpressVPN puoi gestire meeting online, scambiare documenti riservati e lavorare in smart working senza temere intrusioni. E quando arriva il momento di rilassarti dopo una lunga giornata di lavoro, ti basta selezionare un server e accedere ai tuoi contenuti preferiti, anche se non disponibili in Italia. E se non sei convinto, nessun problema: hai 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati. Perché la libertà online comincia dalla tua privacy.