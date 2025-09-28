 Viaggi di lavoro e smart working: naviga al sicuro con ExpressVPN al minimo storico
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Viaggi di lavoro e smart working: naviga al sicuro con ExpressVPN al minimo storico

Proteggi le tue connessioni nei mesi autunnali e durante le trasferte di lavoro con ExpressVPN. Privacy, velocità e libertà online a soli 4,49€ al mese.
Viaggi di lavoro e smart working: naviga al sicuro con ExpressVPN al minimo storico
Sicurezza VPN
Proteggi le tue connessioni nei mesi autunnali e durante le trasferte di lavoro con ExpressVPN. Privacy, velocità e libertà online a soli 4,49€ al mese.

Con l’arrivo dell’autunno, passiamo più tempo connessi: tra giornate di pioggia trascorse davanti al laptop, call di lavoro a distanza e trasferte in treno o in hotel. La soluzione per proteggere la propria rete è  ExpressVPN, il servizio che ti garantisce privacy, velocità e libertà online a meno di un caffè a settimana.

Attivando l’offerta ora, paghi solo 4,49€ al mese e ricevi 4 mesi gratuiti. Internet diventa la nostra finestra sul mondo, ma anche un terreno pieno di rischi. Connessioni pubbliche, Wi-Fi aperti o reti non protette possono sembrare pratiche, ma spesso nascondono minacce invisibili: scopri come proteggerti al meglio.

Proteggiti con ExpressVPN

Perché ExpressVPN è ideale in autunno (e in viaggio)

Che tu sia a casa, in ufficio, in un coworking o in trasferta di lavoro, ExpressVPN ti permette di navigare senza pensieri. Ecco cosa ottieni con un solo abbonamento:

  • Crittografia di livello militare: i tuoi dati sono protetti da hacker e occhi indiscreti, anche sulle reti Wi-Fi di hotel o aeroporti.

  • Threat Manager: blocca tracker, siti sospetti e pubblicità invasive.

  • Password Manager gratuito: gestisci in sicurezza tutte le tue credenziali.

  • Accesso globale ai contenuti: guarda serie, film o piattaforme di lavoro senza restrizioni geografiche, ovunque ti trovi.

  • eSIM con 5GB inclusi: perfetta per navigare senza costi di roaming durante le trasferte.

  • Protezione fino a 8 dispositivi: smartphone, PC, tablet e smart TV al sicuro, per te e per i tuoi collaboratori.

Con ExpressVPN puoi gestire meeting online, scambiare documenti riservati e lavorare in smart working senza temere intrusioni. E quando arriva il momento di rilassarti dopo una lunga giornata di lavoro, ti basta selezionare un server e accedere ai tuoi contenuti preferiti, anche se non disponibili in Italia. E se non sei convinto, nessun problema: hai 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati. Perché la libertà online comincia dalla tua privacy.

Proteggiti con ExpressVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

VPN senza limiti con 2 euro al mese: questa è la promo giusta

VPN senza limiti con 2 euro al mese: questa è la promo giusta
Italia-Polonia, semifinale dei Mondiali di volley maschile: come vederla in streaming dall'estero

Italia-Polonia, semifinale dei Mondiali di volley maschile: come vederla in streaming dall'estero
VPN quasi regalata: PIA con 81% di sconto e mesi extra in regalo

VPN quasi regalata: PIA con 81% di sconto e mesi extra in regalo
Privacy 24/7: nascondi il tuo IP da tracker e provider con NordVPN

Privacy 24/7: nascondi il tuo IP da tracker e provider con NordVPN
VPN senza limiti con 2 euro al mese: questa è la promo giusta

VPN senza limiti con 2 euro al mese: questa è la promo giusta
Italia-Polonia, semifinale dei Mondiali di volley maschile: come vederla in streaming dall'estero

Italia-Polonia, semifinale dei Mondiali di volley maschile: come vederla in streaming dall'estero
VPN quasi regalata: PIA con 81% di sconto e mesi extra in regalo

VPN quasi regalata: PIA con 81% di sconto e mesi extra in regalo
Privacy 24/7: nascondi il tuo IP da tracker e provider con NordVPN

Privacy 24/7: nascondi il tuo IP da tracker e provider con NordVPN
Roberta Bonori
Pubblicato il
28 set 2025
Link copiato negli appunti