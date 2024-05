Viaggi Last Minute? Usa un conto digitale per prenotare senza pensieri

La carta Veritas MasterCard offre diverse opzioni per soddisfare le varie esigenze dei clienti. La versione virtuale è disponibile a soli 12 euro, ideale per chi desidera una soluzione immediata e conveniente. La versione Classic, invece, costa 29,90 euro per il primo anno e 128,90 euro per gli anni successivi offre maggiori funzionalità. Per chi cerca servizi premium, la versione AMBASSADOR è disponibile a 378 euro all’anno e include una serie di vantaggi esclusivi, garantendo un’esperienza finanziaria superiore.