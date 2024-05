Viaggi Low Cost: nuove truffe e come proteggersi

Le tanto attese vacanze estive si stanno avvicinando. Con esse ecco l’ansia della ricerca per nuove mete che siano interessanti, rilassanti, divertenti, ma soprattutto economiche visti i tempi che corrono. Questo lo sanno bene i cybercriminali esperti che cercano sempre nuovi metodi per raggirare gli utenti del web e rubare così dati sensibili e alla peggio anche i risparmi. Proprio per questo motivo si stanno diffondendo nuove truffe a tema viaggi low cost.

Come indica una recente ricerca di Lloyd Bank, queste minacce stanno aumentando notevolmente richiedendo quindi una maggiore attenzione da parte di tutti quegli utenti che sono alla ricerca della loro vacanza che sia un’offerta davvero speciale. Liz Ziegler, direttore della prevenzione frodi presso la Lloyds Bank, in questa occasione ha raccomandato a tutti di prestare sempre attenzione e a prenotare presso servizi di fiducia, senza allontanarsene:

Quando si tratta di prenotare soggiorni – consiglia Ziegler – usa sempre la tua carta e non lasciarti ingannare dagli host che ti chiedono di ignorare le regole del sito web e trasferire denaro direttamente a loro.

Il pericolo è quello di incappare in falsi annunci che spingono ad acquistare qualcosa che in realtà non esistono. A volte si tratta di veri e propri viaggi low cost che in realtà sono truffe ben organizzate. Oppure voli low cost che non potranno mai essere utilizzati. In alcuni casi, gli utenti prenotano una casa vacanza per poi scoprire, una volta raggiunta la posizione, che in realtà non c’è nulla.

Viaggi Low Cost: anche Airbnb mette in guardia dalle truffe

Non è stata solo Lloyds Bank a mettere in guardia contro i viaggi low cost che nascondono truffe pericolose. Airbnb, il noto portale che propone case vacanza, appartamenti e B&B per i soggiorni degli utenti di tutto il mondo, ha segnalato la diffusione di pericolosi raggiri proprio in concomitanza della ricerca delle vacanze da parte degli utenti. La sua General Manager, Amanda Cupples, ha spiegato:

Mentre le persone approfittano delle imminenti festività, i viaggiatori dovrebbero rimanere vigili quando navigano per i loro viaggi online e prenotare direttamente con fornitori di fiducia.

Incoraggiamo tutti i nostri ospiti a prenotare, comunicare e pagare il loro soggiorno sulla piattaforma Airbnb, dove disponiamo di processi sicuri e misure di supporto come AirCover per aiutare a mantenere la nostra community al sicuro.

In conclusione, è bene evitare di prenotare viaggi low cost su piattaforme sconosciute perché le truffe sono dietro l’angolo. Inoltre, è sempre meglio non credere nelle offerte che sembrano troppo belle per essere vere. Spesso nascondo spiacevoli sorprese. Inoltre, prenotando strutture su servizi come Airbnb e altri è bene concludere l’affare direttamente sul portale e non direttamente con il venditore perché potrebbe avere finalità scorrette. In quel caso i servizi di tutela non potrebbero far nulla per te.

Se utilizzi sistemi di pagamento digitale, ti invitiamo a prestare attenzione anche al nuovo messaggio truffa che sfrutta PayPal in modo subdolo per rubare i tuoi risparmi e la tua identità digitale. Ti consigliamo di rimanere aggiornato sulle nuove truffe come in questo caso legate a voli low cost, ma anche ad altri servizi e settori.