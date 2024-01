Viaggi spesso? Una VPN è fondamentale per la tua sicurezza, ecco perché.

Viaggi spesso? Allora ti sarà sicuramente utile scoprire perché una VPN è fondamentale almeno per 3 aspetti: privacy, sicurezza e ottimizzazione. Quale scegliere? Sul mercato ce ne sono veramente tante e per tutte le necessità. A nostro avviso, una delle migliori è NordVPN: oggi in offerta speciale. Questa soluzione integra un sistema di difesa completo in grado di elevare la qualità dei tuoi dispositivi e della tua navigazione.

Partiamo dalla privacy. Con NordVPN attiva ottieni una navigazione completamente anonima. Ogni informazione viene criptata con una crittografia di livello superiore, come quella utilizzata per gli standard militari. Incanalando i tuoi dati in questo tunnel criptato, niente e nessuno è più in grado di risalire alla tua identità. Niente male vero? Ma non è tutto. Infatti, ti viene assegnato un nuovo indirizzo IP e un’altra posizione virtuale.

Questa VPN è anche fondamentale per la sicurezza. Viaggiando spesso ci si trova a dover fare i conti con WiFi pubbliche e HotSpot sconosciuti. Questi potrebbero nascondere seri pericoli. Per evitare attacchi da parte di cybercriminali esperti c’è Threat Protection, una tecnologia integrata in NordVPN che attiva un anti-malware e un anti-tracker. Il primo blocca malware e virus provenienti da file, email e siti pericolosi. Il secondo ferma il monitoraggio dei tuoi dati mentre navighi.

VPN funzionale per ottimizzare la connessione in viaggio

Con NordVPN hai molto più di una semplice VPN. Infatti, con oltre 5900 server di proprietà è in grado di ottimizzare la tua connessione dati mentre sei in viaggio. Prima di tutto migliora notevolmente la stabilità e la velocità del flusso dati fornendoti una larghezza di banda illimitata ovunque tu sia.

Inoltre, disponendo di server in 60 Paesi di tutto il mondo, ti permette di cambiare posizione virtuale quando vuoi e dove vuoi. Questo è un enorme vantaggio quando si è in viaggio all’estero perché, selezionando un server italiano, hai la possibilità di entrare nella tua Home Banking, accedere alle piattaforme di streaming con abbonamento italiano e tanto altro altrimenti impossibile.

