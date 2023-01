Viaggia a cuor LEGGERO: questa genialata la DEVI avere (13€)

Stai preparando la valigia per prendere il prossimo aereo ma non sei sicuro di non aver superato il peso limite? Non disperarti nel cercare di capirlo e utilizza questa straordinaria Bilancia per Valigie di MYCARBON.

La puoi trovare al momento su Amazon allo straordinario prezzo di 13€ grazie al piccolo prezzo che trovi sulla pagina del prodotto. Puoi star certo che non ne potrai più fare a meno per i tuoi viaggi.

Se possiedi un abbonamento Amazon Prime ricordati che potrai usufruire in qualsiasi momento di spedizioni sempre veloci e gratuite in tutta Italia.

Parti con leggerezza con questa bilancia targata MYCARBON

Sicuramente ti sarà capitato più di una volta di arrivare in aeroporto e dover aprire la valigia per togliere qualcosa da indossare in modo da alleggerirla. Se anche tu vuoi evitare questo spiacevole inconveniente allora non posso che consigliarti questa straordinaria Bilancia. Vedrai che così riuscirai a partire senza dover indossare mezzo armadio.

Questo piccolissimo dispositivo ti permetterà di misurare fino a 50kg di peso tramite due modalità in base a quello che ti serve. Infatti se la userai con una mano potrei arrivare a una lettura fino a 15kg, mentre se avrai bisogno di maggiore capienza basterà utilizzarla con due mani per arrivare fino a 50kg di peso.

Naturalmente potrai scegliere tra 4 unità di misura: grammi, chilogrammi, etti e libre.

Per utilizzarla basterà accenderla, attaccare la cinghia alla maniglia e sollevare la valigia; una volta terminata la lettura il dispositivo si spegnerà da solo.

Per funzionare ha bisogno solo di 1 pila in formato CR2032 che sarà già inclusa nell’acquisto. Grazie al suo design piccolo è compatto potrai portarlo sempre con te durante i tuoi viaggi.

Non aspettare un secondo di più e acquista subito la tua Bilancia per Valigie, la puoi trovare su Amazon pagandola solamente 13€.

Con Amazon Prime la riceverai a casa con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia

