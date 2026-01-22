Viaggia connesso in tutto il mondo con le eSim di Saily

Dai creatori di NordVPN arriva una soluzione pensata per risolvere uno dei problemi più concreti di chi viaggia: restare connessi senza dover affrontare costi di roaming elevati o configurazioni complesse. Saily è un servizio eSIM progettato per offrire piani dati mobili attivabili in pochi minuti, con copertura globale e un’impostazione che privilegia semplicità, controllo dei costi e sicurezza.

Connettività globale, senza SIM fisiche

Saily consente di accedere a reti 4G e 5G in oltre 200 destinazioni nel mondo, utilizzando un’unica eSIM digitale. Questo significa niente più schede fisiche da acquistare in aeroporto o da sostituire sul telefono: il piano dati si scarica direttamente tramite app e si attiva automaticamente all’arrivo a destinazione o entro 30 giorni dall’acquisto.

I piani partono da prezzi competitivi, ad esempio da 3,99 dollari per destinazioni come Emirati Arabi Uniti, India o Brasile, con soluzioni dedicate anche a mete più complesse come Maldive o Repubblica Dominicana. La varietà dei piani permette di scegliere in base alla durata del viaggio e al consumo stimato di dati.

Configurazione rapida e gestione via app

L’attivazione di una eSIM Saily richiede pochi passaggi: verifica della compatibilità del dispositivo, scelta del piano e installazione guidata tramite app. L’intero processo richiede meno di cinque minuti e non prevede interventi manuali complessi. Una volta attiva, la eSIM può essere riutilizzata aggiungendo nuove destinazioni direttamente dall’app, senza dover reinstallare nulla.

Tra le funzionalità incluse c’è l’avviso automatico di utilizzo dati, che segnala quando si supera l’80% del traffico disponibile, riducendo il rischio di rimanere senza connessione nei momenti critici.

Sicurezza e risparmio dati

Saily integra anche strumenti pensati per migliorare l’esperienza online in mobilità. Il servizio include il blocco degli annunci e dei tracker, con un impatto positivo sia sulla privacy sia sul consumo di dati. Sono inoltre disponibili posizioni virtuali, utili per aumentare il livello di riservatezza durante la navigazione su reti estere. Per conoscere l’offerta completa di NordVPN clicca qui.