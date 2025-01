Viaggia in primavera: 10 mete da non perdere per approfittare dei ponti

Clima mite, alberi e campi in fiore, giornate che si allungano: la primavera è il momento perfetto per organizzare una vacanza. Che siate tra coloro che pianificano con largo anticipo o che si lasciano ispirare all’ultimo minuto, non potrete non approfittare dei ponti primaverili del 2025, che offrono l’occasione ideale per un weekend lungo o una gita fuori porta, in grado di spezzare la routine quotidiana.

Per questo motivo, abbiamo selezionato 10 mete primaverili che, forse, non avevi considerato da raggiungere tra aprile e giugno, magari a bordo degli aerei ITA Airways approfittando delle offerte sempre disponibili.

I migliori ponti del 2025: 8 giorni di vacanza a Pasqua

Il 2025 ci regala tantissimi ponti strategici, il primo dei quali sarà a Pasqua, che cade domenica 20 aprile. Prendendo 3 soli giorni di ferie, potrai collegare le due giornate festive con la Festa della Liberazione, venerdì 25 aprile. In poche parole, ben 8 giorni di vacanza.

Da non dimenticare anche il Primo Maggio, un giovedì, che puoi estendere fino a domenica con un solo giorno di ferie e la Festa della Repubblica, lunedì 2 giugno, per un bel weekend lungo.

10 mete da raggiungere in primavera

Ecco, quindi, 10 mete perfette per una vacanza in primavera, 5 in Italia e 5 in Europa, tra bei paesaggi e feste uniche:

1. Firenze, Toscana

La città d’arte per eccellenza si anima di eventi unici in primavera. Durante Pasqua, lo Scoppio del Carro è una tradizione da vivere: un tripudio di fuochi d’artificio e riti antichi. I giardini di Boboli e Bardini esplodono di colori, rendendo ogni passeggiata un piacere per i sensi.

2. Costiera Amalfitana, Campania

Amalfi, Positano e Ravello sono splendidi in primavera, con un clima ideale e meno turisti rispetto all’estate. I limoni in fiore aggiungono profumi e colori unici al paesaggio mozzafiato.

3. Isola d’Elba, Toscana

In primavera, il Festival del Camminare offre escursioni guidate tra natura e storia. Con la macchia mediterranea in fiore, l’isola è perfetta per esplorare spiagge, sentieri e borghi antichi.

4. Val d’Orcia, Toscana

Un vero paradiso per gli amanti della fotografia e delle passeggiate. In primavera, le colline si tingono di verde e fiori selvatici, creando un paesaggio da cartolina.

5. Alberobello, Puglia

I famosi trulli si inseriscono in un contesto naturale ricco di ulivi e mandorli in fiore. Le temperature miti invitano a passeggiare tra vigneti e piccoli borghi.

6. Amsterdam, Paesi Bassi

Il Keukenhof è il più grande parco di tulipani al mondo, visitabile solo in primavera. I canali di Amsterdam, decorati con fiori, sono uno scenario incantevole, perfetto per una gita romantica.

7. Siviglia, Spagna

La Feria de Abril è un’esplosione di colori, danze e tapas. Siviglia in primavera offre anche temperature piacevoli per esplorare l’Alcázar e i suoi giardini.

8. Edimburgo, Scozia

Il Beltane Fire Festival (30 aprile) celebra la primavera con spettacoli e falò. La città è circondata da giardini e parchi in fiore, perfetti per una pausa rilassante.

9. Lisbona, Portogallo

Le jacarande in fiore colorano le strade di viola, mentre il Tago e i miradouros offrono panorami spettacolari. Lisbona è una città da vivere all’aria aperta in primavera.

10. Provenza, Francia

I campi di lavanda iniziano a germogliare, e i mercatini di primavera animano i borghi medievali. Ideale per chi ama il ciclismo e le escursioni.

Consigli di viaggio: risparmia con ITA Airways

Puoi raggiungere tutte queste località grazie ai voli ITA Airways, la compagnia di bandiera che mette spesso a disposizione offerte e promozioni dedicate a chi viaggia. Ad esempio, puoi volare verso Napoli e Firenze a partire da 73 euro, Brindisi da 58 euro e Amsterdam da 78 euro.

Inoltre, tutti i voli ITA Airways includono bagaglio a mano e in stiva (ad eccezione per la tariffa Economy Light, che offre il solo bagaglio a mano). I biglietti a prezzi convenienti proposti da ITA Airways sono disponibili online: approfittane e organizza la tua vacanza primaverile ottimizzando tutti i ponti che il 2025 ci regala.