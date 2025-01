Viaggia durante i ponti del 2025 con le offerte ITA Airways

Il 2025 appena iniziato è l’anno dei ponti: con pochi giorni di ferie sarà possibile rimanere in vacanza per oltre un mese. Quale occasione migliore di quella proposta dalle offerte online di ITA Airways per iniziare fin da subito a pianificare i propri viaggi? Lo puoi fare già da ora, scegliendo la tua prossima destinazione tra quelle raggiunte dalla compagnia.

Le offerte di ITA Airways per i ponti del 2025

Puoi scegliere una capitale europea come Londra, Amsterdam o Bruxelles se non le hai mai visitate oppure di volare negli Stati Uniti per una full immersion tra le strade di New York, Chicago o Miami. Ancora, è la tua chance per conoscere la cultura nipponica prenotando un biglietto per Tokyo o per un viaggio nel cuore dell’India con lo scalo di Nuova Delhi. Scopri di più sulle pagine del sito ufficiale.

A proposito dei ponti del 2025, oltre a quelli che ci siamo già lasciati alle spalle nella prima settimana dell’anno, ne arriveranno molti altri. Il prossimo da cerchiare in rosso sul calendario è quello che unirà la Pasqua (a questo giro cadrà il 20 aprile), la Pasquetta e il giorno della Liberazione: prendendo tre giorni di ferie, sarà possibile assentarsi dal lavoro da 19 al 27. Niente male, per una programmare una fuga di primavera.

Per quanto riguarda invece gli aeroporti serviti da ITA Airways, in Italia la compagnia collega Roma, Palermo, Milano, Catania, Napoli, Torino, Genova, Lamezia Terme, Venezia, Firenze, Trieste, Bologna, Brindisi, Bari, Reggio Calabria e Alghero. Ti consigliamo di fare un salto sul portale ita-airways.com per conoscere tutte le offerte proposte: le tariffe sono in costante evoluzione e ci sono promozioni lanciate in collaborazione con i partner per attività da svolgere in tutto il mondo, noleggio auto e molto altro ancora.