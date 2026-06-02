Viaggia senza brutte sorprese: bilancia per valigie in sconto su Haul

Ci siano passati tutti: parti con un bagaglio mezzo vuoto e prima di tornare l’hai riempito fino all’orlo con i vestiti da lavare e i souvenir. Nulla di male, finché si chiude, ma una volta arrivati in aeroporto ci fanno notare che è troppo pesante e non lo possiamo imbarcare o portare a bordo, se non pagando un extra salato. Evita il problema con l’offerta di Amazon Haul sulla bilancia elettronica per valigie di MYCARBON che ti aiuterà a evitare brutte sorprese.
Lo sconto di Amazon Haul sulla bilancia per valigie
Costruito in acciaio inossidabile, può misurare fino a 50 Kg e ha un design che permette di utilizzarlo con una o due mani. Non manca nemmeno la funzione tara per una valutazione precisa con il bagaglio pieno e vuoto. Integra un sensore avanzato e permette di cambiare l’unità di misura mostrata sul suo display luminoso. È alimentato da una batteria CR2032 che si può sostituire in un attimo quando esaurita. L’autonomia è molto elevata, estesa dallo spegnimento automatico che entra in azione dopo 60 secondi di inutilizzo. Tra i punti di forza ci sono anche la compattezza 154x31x55 mm e il peso (circa 80 g). Scopri di più nella scheda del prodotto.
Approfittane e acquista la bilancia elettronica con display per valigie e bagagli del marchio MYCARBON al prezzo finale di soli 11,39 euro, grazie allo sconto del 24% applicato in automatico. Puoi anche scegliere il colore che preferisci tra argento, blu e rosso, la spesa non cambia.
MYCARBON Bilancia per Valigie Bilancia Valigie da Viaggio Elettronica Digitale 50KG Funzione Tara LCD Display Bilancia Pesa Valigie Portatile
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