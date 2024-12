Viaggia senza rischi durante le feste: 83% di sconto su Cyberghost VPN

Le festività natalizie spesso sono l’occasione per viaggiare e ricongiungersi con amici e familiari. Tuttavia, mentre ci godiamo lo spirito festivo di questi giorni, è fondamentale non trascurare la propria sicurezza online, soprattutto quando ci connettiamo a reti WiFi pubbliche in aeroporti, hotel o caffè. Viaggia senza rischi con Cyberghost VPN! Grazie alla nuova offerta, attivala subito all’83% di sconto!

In questi contesti, particolarmente pericolosi, è bene non abbassare la guardia grazie a questa VPN che, con la sua offerta incredibile, protegge la tua privacy digitale durante i viaggi natalizi a un prezzo incredibilmente vantaggioso, solo 2,99€ al mese. Un’occasione davvero molto interessante, anche se sei già in viaggio.

Infatti, grazie alla sua semplicità e immediatezza, la attivi in pochissimi secondi una volta acquistato l’abbonamento in offerta all’83% di sconto sul piano biennale. Questa promozione include anche 4 mesi gratuiti aggiuntivi di Cyberghost VPN, permettendoti così di avere una protezione completa al costo di circa due caffè al mese.

Perché scegliere Cyberghost VPN per i tuoi viaggi

Cyberghost VPN utilizza una crittografia AES a 256 bit, lo stesso standard adottato dal Governo degli Stati Uniti per proteggere informazioni estremamente riservate. Questa tecnologia assicura che tutti i tuoi dati rimangano al sicuro da occhi indiscreti, anche quando ti connetti a reti WiFi pubbliche potenzialmente pericolose. Assicurati una navigazione sicura e privata durante le tue vacanze e oltre. Attivala ora all’83% di sconto!

Grazie alla vasta rete di server ad alta velocità distribuiti in oltre 100 paesi di tutto il mondo, questa soluzione garantisce connessioni rapide e stabili ovunque tu sia. Ecco perché Cyberghost VPN è perfetta per i tuoi viaggi di Natale. Che tu stia facendo streaming di contenuti, giocando online o semplicemente navigando, non dovrai preoccuparti di rallentamenti frustranti.

Funzionalità extra in viaggio

Per un viaggio ancora più sereno, Cyberghost VPN offre funzionalità extra molto interessanti. Infatti, puoi installare la sua app su 7 dispositivi contemporaneamente con un solo abbonamento. Che tu stia usando smartphone, tablet o laptop, sarai sempre al sicuro.

Inoltre, non dovrai preoccuparti in caso di interruzione involontaria della VPN perché con Cyberghost il kill switch dell’app interviene immediatamente bloccando il traffico internet e impedendo che il tuo vero indirizzo IP venga esposto.

Infine, grazie alla vasta rete di server, potrai accedere ai tuoi contenuti preferiti da qualsiasi parte del mondo, superando eventuali restrizioni geografiche. Infatti, Cyberghost VPN offre la possibilità di cambiare posizione virtuale quando vuoi e dove vuoi.