Viaggiare in modo FURBO: 5 soluzioni in scontissimo al Prime Day

Parti per le vacanze senza il terrore di dover pagare un sovrapprezzo al momento dell’imbarco. Il mezzo di trasporto più problematico è l’aereo che impone regole ferree da seguire. Per questo motivo ho da segnalarti 5 offerte furbe che ti permettono di salire e prendere posto senza dover pagare neanche un centesimo in più. Trattandosi di soluzioni studiate ad hoc sono tutte efficienti e soprattutto facili da utilizzare per qualunque tipo di viaggio. Grazie al Prime Day 2025 le trovi in promozione ma devi affrettarti poiché hai tempo fino a questa notte, a mezzanotte, per metterle nel carrello.

Ovviamente non ti posso non suggerire uno zaino creato appositamente per rispettare le misure standard ossia 40x20x25 centimetri. Questo modello è in colorazione nera e dotato di imbottiture e cinghie che lo stabilizzano, ha spazio per il computer e per tutti i tuoi vestiti. Disponibile a soli 25,99 euro invece di 29,99 euro su Amazon.

Se invece sai che tutti gli outfit che hai programmato non possono rientrare nelle misure standard previste dalle compagnie aeree… fermo lì, non ti azzardare a comprare il bagaglio da stiva! Compra questo zaino che è comodo come il modello precedente ma allarga i suoi orizzonti grazie a un scompartimento sottovuoto che risucchia tutta l’aria e crea spazio da vendere. Ti viene data anche la pompa manuale così neanche al ritorno hai qualche problema. Lo compri a soli 39,99 euro invece di 47,49 euro al Prime Day.

Non ti piace il peso sulle spalle e preferisci usare un trolley da cabina? Nessun problema, ho due varianti a prezzo competitivo per te.

La prima è di Amazon Basics ed è espandibile oltre che realizzata in ABS quindi mantiene al sicuro tutto quello che ci metti dentro. Con 4 ruote girevoli la porti a spasso con facilità. La acquisti a soli 54,59 euro invece di 64,99 euro.

Altrimenti punta al massimo con una American Tourister Soundbox in taglia S. Capienza di 41L e resistenza comprovata per metterla a dura prova anche sui voli internazionali. La acquisti a soli 95,40 euro invece di 112,31 euro al Prime Day.

E per ultimo, ma non per importanza, se possiedi già tutto il necessario ma vuoi avere più spazio a disposizione non perdere di vista questo set con 9 sacchetti sottovuoto da inserire direttamente in valigia. Sono 3 piccoli, 3 medi e 3 grandi. In confezione hai anche la pompa per creare il sottovuoto che si ricarica via USB. Acquistali a soli 28,11 euro su Amazon al Prime Day.