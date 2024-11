Viaggio all'estero? Fino a 5 GB gratis con le eSIM di Saily (promo Black Friday)

È il momento giusto per chi sta pianificando un viaggio all’estero: in occasione del Black Friday, infatti, Saily, operatore di riferimento del settore delle eSIM internazionali, pancia una promo da non farsi sfuggire.

Chi acquista oggi una eSIM Saily riceverà fino a 5 GB gratis da utilizzare nel Paese che sarà la meta del proprio viaggio. Si tratta di un’offerta molto vantaggiosa e che consente di risparmiare sull’acquisto della SIM per avere Internet all’estero.

Per scoprire le offerte disponibili basta seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito di Saily. La promo è valida solo per il periodo del Black Friday e può essere sfruttata anche per l’acquisto di più eSIM.

Come accedere all’offerta del Black Friday di Saily

La promo di Saily per il Black Friday è molto vantaggiosa ed è anche molto semplice da sfruttare. Per prima cosa è necessario visitare il sito di Saily. A questo punto, nel campo “Dove hai bisogno di Internet?“, è possibile selezionare il Paese estero per cui si desidera acquistare una eSIM.

In pochi istanti si raggiungerà la pagina con tutte le offerte disponibili. I pacchetti in promozione per il Black Friday saranno indicati con la dicitura “+Dati gratuiti”. Scelto il piano da attivare, basta andare su Procedi con il pagamento e seguire tutti i passaggi.

Successivamente, bisogna installare l’app di Saily sul proprio smartphone e scaricare la eSIM che andrà poi attivata al momento della partenza, in modo da poterla utilizzare per navigare anche all’estero.

Per utilizzare le eSIM di Saily (ma questo vale per qualsiasi eSIM) è necessario che il proprio smartphone supporti questa tecnologia (tantissimi smartphone di ultima generazione lo fanno). Per tutti i dettagli sulla promozione basta premere sul box qui di sotto.