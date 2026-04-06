Viaggio all'estero in programma? Questa è la VPN da scegliere oggi (-88%)

In vista di un viaggio all’estero è utile attivare una nuova VPN, in modo da poter navigare in sicurezza, grazie alla crittografia, ed evitare blocchi geografici e censure legate alla posizione da cui avviene la connessione.

La soluzione giusta per un servizio di questo tipo non può che essere Surfshark VPN. Il servizio, uno dei più completi sul mercato, è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,88 euro al mese scegliendo il piano di 24 mesi + 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo. Si tratta di un risparmio dell’88%.

L’offerta in questione è attivabile direttamente tramite il sito ufficiale di Surfshark, accessibile tramite il box qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti che attivano oggi la VPN c’è la possibilità di sfruttare 30 giorni di garanzia di rimborso. Lo sconto sarà disponibile solo per un breve periodo.

Perché Surfshark è la VPN da scegliere oggi

Con Surfshark è possibile accedere a una VPN completa e con un rapporto qualità/prezzo eccellente. Il servizio presenta le seguenti caratteristiche:

crittografia del traffico dati per un accesso sicuro a Internet anche quando si utilizza una rete non privata

del traffico dati per un accesso sicuro a Internet anche quando si utilizza una rete non privata accesso a un network di migliaia di server con possibilità di scegliere un server VPN situato in un altro Paese in modo da aggirare blocchi geografici e censure online

con possibilità di scegliere un server VPN situato in un altro Paese in modo da aggirare blocchi geografici e censure online politica no log che elimina il tracciamento dell’attività online dell’utente

che elimina il tracciamento dell’attività online dell’utente possibiltià di utilizzo della VPN da più disponibili in contemporanea, con un solo account

Grazie alla promozione in corso, Surfshark è ora disponibile in sconto a 1,88 euro al mese, scegliendo il piano di 27 mesi che include anche 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è accessibile tramite il box qui di sotto ed è valida solo per un breve periodo di tempo.