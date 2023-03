Vianova e Kalliope: un road show in cerca di partner ICT

Può la Unified Communication essere considerata un elemento chiave per abilitare la crescita delle aziende? La domanda è retorica e la risposta è chiara se solo si considera come proprio le telecomunicazioni professionali sono l’elemento connettivo tra i tre elementi più importanti per il miglior sviluppo del business: innovazione, strategia e reputazione.

L’innovazione è una forma mentis, un modo per proiettare nel domani le aziende e farle trovare pronte e reattive di fronte a qualsiasi situazione di mercato. La strategia è insita nella capacità di concentrare le risorse, abbattere gli sprechi e massimizzare i ricavi. La reputazione è invece al centro della fidelizzazione della clientela, consolidando brand e attività nel tempo per regalare solidità e sicurezza all’impresa.

Ecco il motivo per cui il mercato della Unified Communication registra tassi di grandissima espansione, aprendo così ad opportunità sempre più ampie per quelle aziende che lavorano nel comparto e che intendono servire al meglio la propria clientela. Un apposito road show organizzato da Vianova e Kalliope diventa così una vera e propria chiamata per le aziende che intendono attingere a questo grande bacino di opportunità.

Il roadshow di Vianova e Kalliope

I dati di mercato suggeriscono andamenti a doppia cifra su tutto il fronte ICT:

il 50% degli acquisti di tecnologie digitali vengono effettuati tramite operatori di telecomunicazioni

il settore UCaaS crescerà del 16% all'anno da qui al 2026

l'integrazione dei servizi Mobile con soluzioni UCC viene considerata cruciale dal 75% delle imprese

nel corso del 2022 il mercato della telefonia in Cloud in Europa è cresciuto dell'87% raggiungendo un valore complessivo di 7 miliardi

Per poter esprimere il proprio potenziale in modo ancor più radicale, costruendo un business ancor più solido in ottica win-win con una rete di dealer, Vianova e Kalliope sono pronti a lanciare un road show nelle principali città italiane, tra il 12 ed il 20 aprile, tendendo la mano a tutte quelle realtà che intendono compartecipare a questa scalata.

L’invito è indirizzato in modo particolare a imprenditori del settore ICT, system integrator e Managed service Provider “che vogliono cogliere le opportunità offerte dalla digitalizzazione e proporre ai propri Clienti sistemi di comunicazione a prova di futuro progettati per soddisfare le reali esigenze delle imprese“.

Le tappe del road show

Vianova e Kalliope cercano partner commerciali con cui ampliare la penetrazione sul mercato e per fare ciò aprono le porte alle aziende interessate attraverso una serie di eventi conoscitivi gratuiti in tutta Italia. Questi gli appuntamenti in previsione, ai quali partecipare per entrare in contatto con l’importante proposta sul piatto:

Pisa – 12 aprile

Milano – 13 aprile

Bologna – 18 aprile

Roma – 19 aprile

Napoli – 20 aprile

I posti sono limitati, dunque è importante prenotare immediatamente la propria presenza e aprirsi così questa nuova opportunità:

Durante le varie tappe del roadshow saranno approfonditi gli elementi principali della partnership, tra i quali:

contratto plurimandatario

compensi ricorrenti

nuova offerta Voce SIP Trunk

nuova offerta Dati Connect

centralino telefonico in Cloud

supporto di un Area Manager specializzato

assistenza tecnica in tempo reale durante interventi in sede e installazioni

formazione tecnica e commerciale

Il road show è organizzato da due grandi realtà delle telecomunicazioni, Vianova e Kalliope, in cerca di nuovi dealer sul territorio nazionale . Vianova è l’operatore di rete fissa e mobile dedicato alle imprese conosciuto per la qualità dei servizi e per l’attenzione ai Clienti ; Kalliope, per contro, dispone di una complementare piattaforma che utilizza centralini in cloud e soluzioni UCC evolute per ottimizzare i processi di comunicazione. Quello che prende forma è un vero e proprio ecosistema incentrato sulla Unified Communication, la cui crescita dipende però anzitutto dal coinvolgimento di nuovi riferimenti territoriali e dalla creazione di nuove sinergie.

Il road show è un’occasione importante per valutare in maniera concreta tutti i vantaggi della partnership, anche attraverso esperienze di altre aziende del settore. I posti sono limitati, iscriviti su questa pagina.

