Vianova cresce e cerca aziende ICT per creare opportunità di business

Vianova, l’operatore di rete fissa e mobile dedicato alle imprese, continua la sua crescita e annuncia due grandi novità: il rilascio dei nuovi servizi voce e dati e l’espansione della sua rete di vendita, con lo scopo di creare nuove opportunità di sviluppo per le imprese ICT italiane.

Un servizio di rete fissa e mobile efficiente e affidabile è oggi una prerogativa strategica per qualsiasi azienda che voglia sfruttare le opportunità offerte dalla digitalizzazione. Usufruire di una connettività a banda ultralarga con bassa latenza e prestazioni assicurate è fondamentale per garantire la continuità del lavoro e supportare servizi cloud-based sempre più diffusi tra le aziende.

Per questo Vianova cerca aziende del settore ICT e Managed Service Provider sul territorio nazionale che desiderano offrire, ai propri Clienti, servizi di telecomunicazione innovativi per differenziarsi sul mercato.

Nuove opportunità per le imprese ICT

L’occasione per le imprese ICT è quindi importante ed immediata: tra il 31 gennaio ed il 2 febbraio, infatti, in tutta Italia si terranno gli eventi del nuovo Road Show del gruppo, occasioni ideali per conoscere l’offerta di Vianova. I titolari e i responsabili ICT sono invitati a partecipare gratuitamente al Road Show Vianova che prevede 7 tappe in tutta Italia. Ecco la cartina con le città prescelte:

I dealer Vianova avranno la possibilità di generare nuove opportunità di business e fidelizzare i propri Clienti grazie alle offerte Voce, Dati, Centralino in Cloud e ai servizi di collaborazione, sicurezza e monitoraggio progettati per soddisfare le reali esigenze delle imprese.

Le aziende che aderiranno al progetto di Vianova potranno contare su:

contratto plurimandatario

compensi ricorrenti

nuova offerta Voce SIP Trunk

nuova offerta Dati Connect

centralino telefonico in Cloud

un Area Manager sempre al proprio fianco

compensi per l’installazione degli apparati

premi per il mantenimento degli SLA tecnici

formazione tecnica e commerciale

I nuovi servizi Vianova: connettività a 1 Gbps e chiamate illimitate

A dicembre 2022 Vianova ha ampliato la sua offerta con nuovi profili Voce e Dati.

I Clienti possono attivare Connect, la soluzione solo Dati con accesso a 1 Gbps tramite la rete ad elevate prestazioni di Vianova, oppure l’offerta solo Voce SIP Trunk, con chiamate illimitate, compatibile con i principali IP PBX. In alternativa possono optare per le soluzioni integrate Voce e Dati che includono una suite di servizi di collaboration, sicurezza e monitoraggio.

Le nuove offerte possono essere combinate per ottenere un accesso voce e dati con qualità garantita e integrate con altri servizi professionali erogati da Vianova. Tra questi c’è anche Centrex, il centralino virtuale in Cloud che unisce le funzionalità di un centralino IP evoluto, con la flessibilità, la scalabilità e la sicurezza di una soluzione in Cloud ospitata nei Data Center di Vianova.

Collaborare con l’operatore che risponde in tre squilli

Vianova si distingue da sempre per la qualità dei servizi e dell’assistenza. Una garanzia per i Clienti, ma anche per le aziende ICT che propongono i suoi servizi. Chiamando il 145 è possibile parlare direttamente con consulenti e tecnici, in soli tre squilli, senza perdite di tempo e senza risponditori automatici.

Il Network Operation Center di Vianova monitora la qualità delle linee e della rete, anticipando le richieste di assistenza tecnica e i disservizi in oltre il 73% dei casi.

Le aziende che scelgono di affidarsi a Vianova hanno il beneficio di interagire con un fornitore di telecomunicazioni che utilizza una rete di trasporto proprietaria ad alta capacità, collegata a due Data Center e completamente ridondata per assicurare i più elevati livelli di affidabilità e continuità del servizio.

Inoltre per Vianova è importante che i Clienti possano contare su servizi utili e sempre aggiornati. Per questo arricchisce l’offerta con nuovi servizi inclusi nel prezzo e applica a tutti i miglioramenti economici e tecnologici che si rendono disponibili.

Tanti Clienti si sentono abbandonati dal proprio operatore. Con Vianova questo non accade e ogni Cliente ha la certezza di avere al proprio fianco anche un referente locale specializzato in telecomunicazioni che lo segue dalle fasi di attivazione a quelle di assistenza e post vendita.

La qualità dei servizi e l‘attenzione ai Clienti permettono a Vianova di mantenere un tasso di fedeltà dei Clienti del 97% e di continuare la sua crescita che va avanti da 15 anni consecutivi.

Vianova Road Show: come partecipare

Gli appuntamenti sono ormai imminenti:

Torino e Pisa ( 31 gennaio );

); Milano, Treviso e Ancona ( 1 febbraio );

); Roma e Bari (2 febbraio).

Sette tappe in tutto per altrettanti appuntamenti in cui stringersi la mano e valutare il possibile reciproco interesse per una collaborazione sinergica ad alto valore potenziale. Qui tutti i dettagli.

