Vianova, la partnership è opportunità: appuntamento al 16 marzo

Per titolari e responsabili vendite di Aziende che lavorano nel settore dell’ICT e Managed Service Provider l’appuntamento è segnato: 16 marzo 2023, ore 17. Questo, infatti, è il riferimento temporale utile alla partecipazione ad un evento costruito sulle opportunità: si tratta del webinar organizzato da Vianova, l’operatore di rete fissa e mobile dedicato alle imprese, che si distingue per la qualità dei servizi (accessi voce e dati professionali, centralini, cloud, collaboration) e per l’attenzione ai Clienti (ad esempio con la risposta in tre squilli alle chiamate). Nell’occasione Vianova ricerca nuove aziende per estendere la sua rete di vendita e aprire nuove partnership. Il focus è l’impresa italiana, un ambito che con il digitale può cogliere una importante leva di crescita e che con Vianova sta già costruendo importanti progetti in un logica win-win.

L’appuntamento del 16 marzo apre dunque importanti prospettive. Vianova sta infatti costruendo una solida rete di dealer e partner al servizio delle aziende. Per queste ultime, infatti, poter godere di validi punti di riferimento sul territorio significa poter accedere a servizi ad alto valore aggiunto confidando in referenti sui quali riporre fiducia e investimenti. Il webinar prevede gli interventi di Nicola Di Giusto, Sales&Marketing Manager Vianova, e di Alberto Urbani, Partner Development Manager del gruppo.

Vianova: dealer cercasi, partnership offresi

Ciò che Vianova mette a disposizione è la qualità del proprio servizio: dai servizi cloud alle reti, passando per la gestione di servizi voce e centralini, all’insegna di un ventaglio di offerte che per molte aziende significano una vera e propria rivoluzione virtuosa. Per i partner i vantaggi sono ad alto valore aggiunto:

contratto plurimandatario

compensi ricorrenti

nuova offerta Voce SIP Trunk

nuova offerta Dati Connect

centralino telefonico in Cloud

un Area Manager sempre al tuo fianco

compensi per l’installazione degli apparati

premi per il mantenimento degli SLA tecnici

formazione tecnica e commerciale

Ecco perché l’appuntamento del 16 marzo diventa una svolta potenziale per aziende del comparto ICT e Managed Service Provider: si tratta di una porta che si apre, un’occasione da cogliere. Vianova conta un tasso di fedeltà dei propri clienti pari al 97%, ha una altissima capacità di anticipare i potenziali disservizi (operando quindi in anticipo per calmierarne l’impatto tramite il proprio Network Operation Center) ed il servizio clienti risponde nel 95,8% dei casi entro 3 squilli al numero di assistenza 145: aspetti di questo tipo fanno ben comprendere quanto non si tratti di un evento finalizzato alla vendita, quanto di una vera scommessa a colpo sicuro per moltiplicare la propria presenza sul mercato italiano facendo leva sulle migliori aziende già attive nel ricco tessuto imprenditoriale nazionale.

Perché diventare partner Vianova

Vianova mette sul piatto sei buoni motivi per partecipare e diventare partner:

Per incrementare i ricavi

“Ti garantiamo l’erogazione delle provvigioni mensili per sempre, ovvero per la durata del rapporto contrattuale con ogni singolo Cliente, con un premio per ogni nuovo contratto acquisito“; Per tenere tutto sotto controllo

“La trasparenza per Vianova è un dovere. Per questo condividiamo tutte le informazioni con la tua Azienda, senza farti perdere tempo“; Per fidelizzare la tua clientela

“La nostra Offerta è l’unica che adegua automaticamente le nuove condizioni economiche a tutti i Clienti e si arricchisce nel tempo di nuovi servizi inclusi nel prezzo“; Per ampliare la tua offerta

“Rispettiamo il tuo business e i tuoi clienti. Con Vianova hai la possibilità di ampliare la tua offerta di servizi, rispondendo alle concrete esigenze delle Imprese. Così puoi diventare il punto di riferimento indispensabile per i tuoi Clienti“; Per poter offrire soluzioni esclusive

“La nostra Offerta Fisso-Mobile è l’unica dedicata esclusivamente alle Imprese, con servizi inclusi sviluppati al nostro interno nell’ottica di una completa integrazione“; Per ampliare i valore della tua azienda

“Sosteniamo la crescita della tua Azienda con piani di formazione commerciale e tecnica che ti permettono di aggiornare costantemente le competenze dei tuoi collaboratori“.

Il valore dell’offerta Vianova è il miglior biglietto da visita dell’azienda. L’ampliamento della rete dei partner è il tramite verso un’espansione nella quale il valore prodotto andrà in condivisione con quei dealer che sapranno e vorranno lavorare sulle opportunità che banda ultralarga e servizi cloud-based sapranno riversare sul mercato business italiano. A disposizione vi sono una rete di trasporto proprietaria ad alta capacità e due datacenter con completa ridondanza, così da poter offrire continuità operativa, minima latenza e massimo vantaggio competitivo.

Il bacino potenziale di clienti è ancora estremamente alto: si tratta di un corpus di aziende formato da unità che ancora devono affrontare una necessaria traslazione verso una nuova dimensione digitale, ma anche aziende deluse e abbandonate dal proprio operatore ed in cerca di fornitori di maggior affidabilità e vicinanza. Per tutte i servizi disponibili sono ad ampio raggio, così da poter soddisfare ogni tipo di esigenza e di ambizione:

Le nuove soluzioni Voce e Dati SIP Trunk e Connect sono pensate per offrire alle imprese la possibilità di costruire un’infrastruttura su misura tramite servizi ad elevate prestazioni perfettamente modulabili e integrabili. Le due offerte possono essere attivate separatamente per potenziare o affiancare le soluzioni di connettività o centralino IP (di qualunque fornitore) già attive nelle sedi aziendali. Ma il vero punto di forza delle due offerte risiede soprattutto nella possibilità di combinarle per ottenere un accesso voce e dati con qualità garantita (QoS), gestito da un unico fornitore e integrabile con altri servizi professionali erogati da Vianova. Tra questi servizi spicca Centrex, il centralino virtuale in Cloud che unisce le funzionalità di un centralino IP evoluto, con la flessibilità, la scalabilità e la sicurezza di una soluzione in Cloud ospitata nei Data Center di Vianova.

Partecipare al webinar consente di comprendere in appena 45 minuti quanto questa opportunità possa fare al caso proprio ed in che modo possa diventare occasione ad alta remunerabilità. L’appuntamento è per il 16 marzo: puoi iscriverti qui.

In collaborazione con Vianova