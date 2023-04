Vicini di Casa: guarda il film in streaming gratis

È il film più visto in questi giorni sulla piattaforma: Vicini di Casa è in streaming gratis su Prime Video per tutti coloro che dispongono di un abbonamento Amazon Prime, lo stesso impiegato per approfittare delle offerte sull’e-commerce e che la prossima settimana consentirà di guardare in diretta esclusiva Milan-Napoli di Champions League. E il remake della pellicola spagnola Sentimental del 2020, ha una durata pari a 83 minuti ed è stato distribuito nei cinema a inizio dicembre.

Guarda in streaming il film Vicini di Casa

Una commedia in cui si intrecciano le storie di due coppie: da una parte Giulio e Federica, sposati da molti anni, dall’altra Laura e Salvatore, molto affiatati e piuttosto rumorosi. Al centro la più classica delle proposte provocatorie. Senza aggiungere molto altro, ecco la sinossi e il trailer pubblicato all’arrivo in sala nei mesi scorsi.

Giulio e Federica stanno insieme da molti anni ma il loro matrimonio non funziona più come una volta. A malapena si parlano. Una sera Federica decide di invitare i nuovi vicini del piano di sopra, Laura e Salvatore, una coppia affiatata, vitale, vivace e spesso rumorosa. I due faranno loro una proposta provocatoria che cambierà la sorte della serata con conseguenze sorprendenti.

Fanno parte del cast di attori Claudio Bisio (nei panni di Giulio), Vittoria Puccini (Federica), Valentina Lodovini (Laura) e Vinicio Marchioni (Salvatore). La regia è di Paolo Costella, che ha curato la sceneggiatura con Giacomo Ciarrapico. Fabrizio Lucci alla fotografia, le musiche sono di Alessandro Di Virgilio.

Ricordiamo che per vedere il film in streaming gratis su Prime Video è necessario un abbonamento Amazon Prime attivo: se ancora non lo hai fatto, inizia subito i 30 giorni di prova senza alcuna spesa.

