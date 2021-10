Trascorrendo intere giornate di fronte al monitor del computer si rischia di dimenticare che ci sono problemi da risolvere anche là fuori, nel mondo reale: come in ambito informatico, l'importante è affidarsi allo strumento giusto: scegliendo un Victorinox Swiss Champ è altamente probabile trovarlo in tasca. Il coltellino svizzero (l'appellativo in questo caso va stretto) oggi è proposto su Amazon con uno sconto di ben 58,63 euro.

Swiss Champ di Victorinox: 83-in-1

Si tratta di un modello 83-in-1 con lame di varie dimensioni, apriscatole, cacciavite, pinzette, forbici e molto, molto altro ancora. Viene fornito nella confezione visibile qui sotto, ideale per l'esposizione da parte dei collezionisti. Tutti gli dettagli e l'elenco completo di quanto incluso sono consultabili nella scheda del prodotto.

A garanzia della qualità è il marchio Victorinox, sinonimo di coltellino svizzero e leader assoluto al mondo per questa tipologia di prodotto. Oggi è possibile acqusitare questo Swiss Champ al prezzo di 346,72 euro invece di 405,35 euro come da listino. La consegna è immediata, con spedizione gratuita.