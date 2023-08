Video campanello smart al 79% di sconto: FOLLIA AMAZON in esaurimento

Vuoi avere un occhio sempre vigile sulla tua porta d’ingresso, ovunque tu sia? Amazon ha una sorpresa in serbo per te con uno sconto mozzafiato del 79% su un video campanello smart che sta volando dagli scaffali a soli 20,99 euro invece di 99,95 euro.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile opportunità di avere un controllo completo sulla sicurezza della tua casa a un prezzo così conveniente.

Video campanello in super offerta: a questo prezzo da avere

Questo video campanello smart è il tuo alleato per garantire la massima sicurezza e praticità. La risoluzione Full HD 1080P e l’ampio angolo di visione di 140 gradi ti permettono di tenere d’occhio ogni visitatore in tempo reale, senza perdere nessun dettaglio. L’impermeabilità IP65 e la resistenza alle temperature estreme lo rendono perfetto per qualsiasi condizione climatica, fornendo immagini chiare e nitide sia di giorno che di notte grazie alla modalità di visione notturna a infrarossi automatica.

Le batterie ricaricabili di grande capacità agli ioni di litio da 100 mAh garantiscono un funzionamento affidabile e duraturo. Con un tempo di ricarica di soli 1,5 ore, il campanello può essere utilizzato per 4-6 mesi. L’accesso remoto ti consente di rispondere alle visite anche quando sei fuori casa, grazie ai microfoni e agli altoparlanti integrati. Questo campanello video supporta l’audio bidirezionale in tempo reale, consentendoti di comunicare con i visitatori ovunque tu sia.

La qualità delle immagini è fondamentale ed è garantita dalla risoluzione Full HD combinata con l’obiettivo grandangolare e la tecnologia di visione notturna a infrarossi ti offre immagini nitide giorno e notte. Riceverai notifiche sul tuo telefono quando qualcuno suona il campanello e potrai rispondere direttamente dall’interfaccia della videochiamata. Le immagini catturate vengono automaticamente salvate nel cloud, permettendoti di rivedere i record di visita in qualsiasi momento.

L’installazione è un gioco da ragazzi. Non ci sono bisogno di strumenti complicati. Con adesivi o viti, puoi installare questo video campanello smart in meno di 5 minuti. È un modo semplice ed efficace per aumentare la sicurezza della tua casa.

Insomma, aggiungilo subito al tuo carrello su Amazon e goditi la tranquillità di avere il controllo della tua casa a portata di mano.