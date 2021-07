Video di impatto? Videomaker non si nasce: si diventa

Tra le varie offerte disponibili su Udemy questa settimana, si fa sicuramente notare un interessante corso di Matteo Vicino dedicato al mondo dei video virali. Come si possono cercare le radici della viralità e come le si può solleticare per moltiplicare le possibilità di creare qualcosa di efficace? Come soddisfare un cliente che ha commissionato una creazione e come si possono produrre contenuti video impattanti e di forte engagement?

Video d'impatto

13,99 euro (sconto del 30% disponibile per alcune ore) ti introducono alle basi di questo mondo nel quale tutto sembra istinto e improvvisazione, ma dove in realtà lo spazio per la pianificazione e l'organizzazione è invece del tutto dominante. Certo, serve creatività, ma non sortirà alcun effetto se non la si riesce a veicolare nelle giuste direzioni, toccando le giuste corde, stimolando le giuste pulsioni.

Creare Video, diventare Videomaker, Creare Spot e video Virali, superare colloqui o provini, rendere la propria abitazione un vero set, imparare tutte le tecnologie e le tecniche per fare video, tutto in un unico corso. Ma non solo: Come riprendervi, come essere efficaci davanti alla macchina da presa, o semplicemente al vostro smartphone, particolari come la distanza tra voi e l’obiettivo, lo spazio e le proporzioni nell'inquadratura, la vostra dizione, il tempo di narrazione, la qualità della vostra narrazione, la vostra empatia, valorizzare i vostri pregi, illuminare il vostro contenuto o il vostro prodotto, realizzare video efficaci, aumentare il pubblico, essere registi e videomaker di voi stessi. Nel dettaglio, cureremo come realizzare spot o video colloqui, video per i social, blog, miglioreremo ed espanderemo la tua capacità di apparire in video, di fare public speaking, usando le basi delle migliori tecniche di motivazione e recitazione. Fare un video social, una recensione, migliorare il numero di follower sui social network, da Facebook a Instagram a Tik Tok.

La firma non è una firma qualsiasi, ma quella di un regista affermato che in questo breve corso focalizza tutto sull'impatto che un video ha la capacità di sortire, qualunque sia il contesto per il quale viene prodotto. Social, chat, colloqui, pubblicità o cos'altro? In ogni caso non ci si improvvisa. Perché videomaker non si nasce e, al massimo, lo si diventa.