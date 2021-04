Il mese scorso, sul canale Loco VlogS di YouTube con poche centinaia di iscritti all’attivo, ha fatto la sua comparsa un video intitolato “Elon musks Starship SN11Rocket View Up CloseMustwatchs”. La clip mostra un giovane entrare nel sito gestito da SpaceX in Texas senza troppe difficoltà, per poi avvicinarsi alla piattaforma di assemblaggio di Starship SN11 tanto da osservarne da sotto i propulsori, a pochi metri di distanza.

Lo youtuber che ha raggiunto Startship SN11 e filmato tutto

È il prototipo del veicolo spaziale che, un giorno, dovrebbe portare il genere umano su Marte. Il filmato è stato rimosso, ma i curiosi lo possono trovarlo caricato su un altro canale. Lo alleghiamo di seguito, visibile in streaming almeno fino alla prossima cancellazione.

Una volta acquisita consapevolezza della bravata è giunto un secondo video, questa volta di scuse.

Dal canto suo la società di Elon Musk ha dichiarato di aver avviato un’indagine per far luce sull’assoluta mancanza di controlli o misure di sicurezza. Di fatto chiunque avrebbe potuto accedere alla piattaforma su cui si trovava Starship N11, anche con finalità differenti rispetto a quelle di un ragazzo in cerca di notorietà su YouTube.