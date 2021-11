Video Watermark Pro: proteggi i tuoi filmati online firmandoli con questo software a metà prezzo!

Quando si condividono video online può capitare che altri utenti sconosciuti se ne approprino affermando che sono di loro proprietà. Ciò succede specialmente quando un filmato diventa virale su Internet. Tutto ciò è evitabile proteggendo il video aggiungendo informazioni su identità o proprietà, ovvero watermark. Fortunatamente, ci sono dei software per applicare il marchio in commercio. Un esempio è Video Watermark Pro di Aoao, ora in vendita al 50% in meno.

Aoao Video Watermark Pro: a cosa serve e offerta in corso

Vi piace condividere i tuoi video filmati in casa con parenti e amici online? Registrate video per pubblicizzare i vostri prodotti via Internet? Allora Video Watermark Pro di Aoao farà al caso vostro. Si tratta di un software utile all’applicazione della filigrana su contenuti multimediali. Potrete aggiungere firma, testi, loghi e grafica avanzata per proteggere il copyright del video. Grazie a questo programma otterrete accesso a oltre 100 materiali gratuiti per filigrana immagine e. Inoltre, l’interfaccia utente estremamente intuitiva vi aiuterà ad applicare ogni elemento necessario con assoluta facilità.

In aggiunta, Video Watermark Pro di Aoao può essere utilizzato come convertitore video professionale (può convertire tra formati come AVI, MPG, MKV, MP4, WMV, FLV e altri ancora) e strumento per catturare singoli frame. O ancora, potrete trovare diverse funzionalità di editing e controlli avanzati per tagliare, modificare o aggiungere dettagli al filmato d’interesse. Infine, c’è una feature aggiuntiva per applicare watermark a centinaia di video anche in contemporanea.

Come specificato in apertura, il software Video Watermark Pro è attualmente in vendita al 50% in meno. Il prezzo normale è pari a 69,95 Dollari, ma per un periodo limitato potrete accedere al prezzo di 34,95 Dollari. La licenza è a vita e il servizio potrà essere utilizzato su massimo due PC. Inoltre, Aoao offre servizio clienti continuo e garantisce il rimborso entro 30 giorni in caso di insoddisfazione. Se siete interessati a una prova iniziale, potrete scaricare il programma gratuito con prova a tempo.