Videocamera 4 in 1 a prezzo irrisorio: la sicurezza vale molto di più

Una videocamera come questa che trovi in promozione su Amazon è un ottimo affare. Non solo perché ha un rapporto prezzo eccellente ma perché, se ti informi bene, scopri che è di una comodità assurda e ti semplifica la vita. Infatti ti basta acquistarne una per avere un ambiente totalmente controllato e che non possa temere neanche un dettaglio fuori posto. Pensa che con la doppia promozione in corso, la fai diventare tua con soli 23,17€ sebbene per pochissimo.

Sai cosa fare, non perdere la tua occasione. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Videocamera senza segreti: è capace di tutto e di più

Con un design semplicissimo, minimal e dalle dimensioni ridotte, quando la posizioni in casa si mimetizza alla perfezione passando senza problemi per un soprammobile. Semplicissima da configurare, a te non spetta che scaricare l’applicazione sul tuo smartphone e abbinarla al dispositivo che possiedi. Dopodiché la strada è tutta in discesa.

Questa videocamera te la consiglio perché ha ben 4 funzioni in 1, ma cosa significa?

è capace di ruotare su sé stessa raggiungendo una visione a 360°; con la visione notturna non c’è momento che non regga, buio o luce è indifferente, tu vedi comunque tutto; il rilevatore di movimento ti avvisa ogni qualvolta viene rilevato qualcosa di strano, con notifica su smartphone; l’audio bidirezionale ti fa sia ascoltare che interagire con chi si trova nella stanza anche se a chilometri di distanza.

Vorrei poi farti presente che la lente installata è di prima categoria tant’è vero che registra tutto in Full HD e che l’intero sistema è compatibile anche con Amazon Alexa.

Acquista al volo questa magnifica videocamera di sicurezza su Amazon, dopo averla aggiunta al carrello si applica automaticamente uno sconto aggiuntivo, ma il tempo è limitato quindi comprala subito a soli 23,17€. Le spedizioni sono completamente gratuite in tutta Italia con Prime.