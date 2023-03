Videocamera di sorveglianza D-Link al minimo storico: altissima qualità a 29€

Siete alla ricerca di una videocamera di sicurezza di ottima qualità? Oggi, grazie alle offerte del giorno di Amazon, ve ne proponiamo una incredibile della nota azienda D-Link. Si tratta della D-Link DCS-8000LHV2 che oggi passa da ben 83 euro a soli 29,99 euro. Lo sconto del 64% corrisponde a un risparmio di quasi 60 euro rendendo il prezzo finale il più basso di sempre.

D-Link DCS-8000LHV2: una sorveglianza di alto livello a un prezzo davvero piccolo

Questa telecamera Wi-Fi HD Mini consente di tenere sotto controllo ciò che conta di più, di notte come di giorno, mentre si è in casa oppure lontani. Per mantenere la vostra serenità, la visione notturna integrata, unita alla rilevazione di movimento e di suoni, vi avvisa immediatamente se succede qualcosa di inatteso. Inoltre questo modello di telecamera è dotata di intelligenza artificiale e cioè è in grado di distingue le persone in movimento da altri oggetti e di inviare avvisi di conseguenza.

Massimo controllo con l’obiettivo grandangolare a 138° e lo zoom digitale in 4x, che consentono consente di visualizzare una vasta area del vostro ambiente e di ingrandire i dettagli chiave. Lo streaming video ad alta definizione a 1080p a 30 fps cattura anche i più piccoli dettagli e offre un’esperienza visiva più fluida. Tutto può essere registrato e salvato su cloud con un abbonamento gratuito o premium all’applicazione Mydlink. Il tutto può anche essere gestito tramite Google Home, Amazon Alexa e le ricette IFTTT.

Insomma, questo dispositivo dalle dimensioni di appena 3.5 x 3.8 x 9.2 cm e un peso di 59 grammi può essere vostro all’esclusivo prezzo di soli 29,99 euro con un risparmio di quasi 60 euro sul prezzo di listino. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime e ricordatevi di non lasciarvi scappare questa opportunità perché il prezzo finale è il più basso di sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.