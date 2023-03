Videocamera di sorveglianza per esterni Tp-Link: il prezzo su Amazon è incredibile

Siete alla ricerca di un’ottima videocamera di sicurezza da esterno che non costi molto e che vi permetta di godere di un’altissima qualità? Su Amazon vi è l’offerta che fa per voi e che riguarda la splendida Tp-Link Tapo C320Ws il cui prezzo di 69,99 euro scende a quota 49,99 euro grazie allo sconto del 29%.

Videocamera di sorveglianza da esterni Tp-Link Tapo C320Ws: caratteristiche principali

Tapo C320WS è una telecamera di sorveglianza smart da esterno che vi permette di tenere sotto controllo la vostra casa giorno e notte registrando immagini ad altissima risoluzione, ricche di dettagli anche in condizioni di scarsa luminosità. Basta collegarla alla rete di casa tramite Wi-Fi 2.4Ghz o rete cablata per iniziare a creare il proprio sistema di videosorveglianza domestico con controllo tramite app. Inoltre è dotata di protezione IP66 contro le intemperie, che la rende adatta all’installazione in spazi outdoor.

La videocamera in grado di registrare video con risoluzione 2K (2560×1440) ricchi di dettagli e le riprese vengono archiviate su storage locale Micro SD (non inclusa) fino a 256GB e possono essere visualizzate in qualsiasi momento tramite app Tapo. Grazie alla funzionalità Starlight-View, Tapo C320WS è in grado di catturare immagini di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione. La funzionalità Full-Color Night View, grazie a due luci laterali di riempimento, permette invece di registrare video a colori anche in notturna.

Tapo C320WS è dotata di sensore di movimento, in caso di rilevamento riceverete una notifica direttamente sull’app Tapo. Tramite app è anche possibile azionare il comodo allarme integrato per scoraggiare eventuali malintenzionati. Infine è presente un microfono e uno speaker che, tramite app, permettono di comunicare con chi si trova in prossimità della telecamera. Insomma, si tratta di una videocamera di altissima qualità che al prezzo di 49,99 euro non potete farvela scappare. Con Amazon Prime avrete anche consegne rapide e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.