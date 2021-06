Videocamera interna DLink FHD scontata oltre il 40%

Torna in offerta, con un prezzo molto vicino al minimo storico, una delle migliori telecamere per la videosorveglianza interna. La D-Link DCS-8300LH è una videocamera dall’ottima qualità video ed un esteso ventaglio di funzionalità, pratica e discreta.

Videocamera interna D-Link DCS-8300LH: caratteristiche tecniche

Iniziamo dal sensore, parte integrante di ogni telecamera. In questo caso un grandangolo capace di registrare video in Full HD con un angolo di ben 140 gradi. Le immagini possono essere salvate su smartphone, tablet, microSD o in cloud gratuitamente grazie alla nuova applicazione MyDlink. Non manca la visione notturna, così come la rilevazione di movimenti e rumori anomali. In questi casi la telecamera invia istantaneamente una notifica push sui dispositivi mobili ed in maniera automatica partirà la registrazione. Si tratta di una delle funzionalità più utili, per poter intervenire tempestivamente in caso di problemi quando siamo fuori casa. Naturalmente la telecamera integra la connessione Wi-Fi, quindi attraverso l’app la configurazione avverrà in pochi e semplici passaggi.

Molto interessante l’integrazione con Amazon Alexa e Google Assistant che permette di gestire la camera direttamente con la voce, attraverso gli assistenti vocali. Ottima la presenza di una porta ethernet che permette di collegare la telecamera al router o al modem attraverso un cavo di rete. In questo modo otterremo le massime prestazioni e la massima affidabilità di connessione. Chiude la presenza di un sistema audio a due vie. Questo permette non solo di registrare l’audio attraverso il microfono, ma di poter condurre conversazioni attraverso la telecamera.

Grazie alle offerte del giorno la cam è acquistabile su Amazon a soli 64,90 euro con uno sconto di ben 45 euro sul prezzo di listino.