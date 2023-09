Videocamera per interni D-Link: un AFFARE da non perdere

Se stai cercando una videocamera per interni che possa offrirti una sorveglianza avanzata e versatilità ineguagliabile, non cercare oltre: la D-Link Dcs-6500Lh è la soluzione ideale per te. Ecco perché dovresti cogliere l’opportunità di acquistarla oggi su Amazon con uno sconto imperdibile del 32%. Approfitta subito di questa occasione e acquistala al prezzo speciale di soli 27,04 euro.

Videocamera per interni D-Link: le scorte a disposizione sono quasi finite

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questa videocamera è la sua capacità di Pan & Tilt motorizzata. Con una copertura orizzontale di 340 gradi e verticale di 90 gradi, potrai monitorare ogni angolo di una stanza in Full HD a 1080p. Questo significa che non perderai mai di vista ciò che è importante per te, che si tratti della tua casa, del tuo ufficio o di qualsiasi altro spazio interno.

La D-Link Dcs-6500Lh ti consente anche di catturare istantanee e clip video in modo rapido e semplice. Puoi salvare le immagini direttamente sul tuo smartphone tramite l’app mydlink o registrare video in locale su una scheda microSD grazie allo slot integrato. Inoltre, hai la possibilità di archiviare i tuoi dati in cloud grazie all’abbonamento mydlink, che offre un periodo gratuito o opzioni di pagamento, consentendoti di accedere ai tuoi video ovunque tu sia.

La videocamera offre anche una funzione audio a 2 vie, permettendoti non solo di ascoltare ciò che succede all’interno delle stanze, ma anche di comunicare tramite il tuo dispositivo mobile. Questa caratteristica si rivela estremamente utile per la comunicazione a distanza con familiari, animali domestici o persone nelle tue stanze.

Un altro grande vantaggio di questa videocamera per interni è la registrazione video su cloud gratuita. Puoi archiviare video attivati da movimenti e suoni per un periodo di 24 ore, con la possibilità di estendere questo periodo grazie ai pacchetti di registrazione a pagamento opzionali, che possono arrivare fino a un massimo di 30 giorni.

Infine, l’app mydlink offre un controllo con un solo tocco tramite la sezione Scene, consentendoti di accendere o spegnere facilmente più dispositivi e impostare avvisi di rilevamento quando sei a casa, fuori casa o mentre dormi. Questa funzionalità ti offre un controllo completo sulla sicurezza e sulla gestione della tua casa o dell’ufficio.

In conclusione, la D-Link Dcs-6500Lh è la videocamera per interni definitiva che offre una straordinaria combinazione di funzionalità avanzate e versatilità. Con il suo design elegante e il prezzo scontato del 32% su Amazon, è il momento perfetto per acquistarla al prezzo ridicolo di soli 27,04 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.