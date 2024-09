Videocamera per la sicurezza della casa: questo best seller a 20€

Con più di 123.000 recensioni pubblicate da chi l’ha già messa alla prova (il voto medio assegnato è 4,6/5 stelle), TP-Link Tapo C200 al suo prezzo minimo storico è la scelta consigliata se stai cercando una videocamera per la sicurezza della casa. Adatta a ogni ambiente interno, ha in dotazione caratteristiche avanzate come l’invio immediato di notifiche sullo smartphone, la visione notturna in alta definizione e molto altro ancora.

TP-Link Tapo C200 a 20 euro è davvero imperdibile

Il design le consente di ruotare a 360 gradi e all’occorrenza di muoversi in verticale, così da inquadrare tutta la stanza, c’è un sistema audio bidirezionale per comunicare da remoto (anche con gli animali domestici) e non manca nemmeno un allarme acustico e luminoso da abilitare in caso di necessità. Al suo interno può ospitare una scheda microSD con capacità fino a 128 GB, su cui salvare le registrazioni, in modalità continua oppure solo quando il sensore rileva un movimento. Dai uno sguardo alla descrizione completa per tutti gli altri dettagli e per saperne di più a proposito delle specifiche tecniche integrate e delle funzionalità supportate.

Devi solo attivare il coupon dedicato e metterla nel carrello per acquistare la videocamera Tapo C200 di TP-Link al prezzo stracciato di 20 euro. È il suo minimo storico, l’articolo non è mai stato così conveniente.

Infine, la ciliegina sulla torta: è venduta e spedita direttamente da Amazon, con la consegna gratuita a domicilio prevista in un paio di giorni al massimo se la ordini subito. Per l’eventuale restituzione con rimborso completo avrai a disposizione fino a due settimane.