Videocamera WiFi di sorveglianza: doppio sconto, FOLLIA Amazon

Una videocamera WiFi di sorveglianza a 1080p con audio bidirezionale, rilevamento del suono e del movimento: può essere tua ad un prezzo semplicemente shock. La nuova offerta di Amazon ti permette di portarti a casa questa videocamera a soli 23€ contro un prezzo di listino di 68€!

Merito della doppia offerta: hai non solo uno sconto del 32% applicato inizialmente, ma puoi anche sfruttare un coupon che ti permette di risparmiare un ulteriore 50%. Ti basta cliccare il pulsante “Riscatta” che trovi proprio sotto al prezzo: affrettati però, i coupon sono limitati e possono finire in fretta.

Videocamera Wifi di sorveglianza di Muson: le caratteristiche tecniche

Questa videocamera WiFi ti offre tutto quello che cerchi in un prodotto del genere: la fotocamera interna, grazie ad un obiettivo grandangolare a 350 gradi in orizzontale e 110 gradi ti garantisce una copertura completa a 360 gradi. È presente uno slot per il supporto di schede di memoria microSD fino a 128 GB. La telecamera Muson funziona in WiFi ed è dotata di microfono integrato e altoparlante con cancellazione del rumore: questo ti permette di parlare con la tua famiglia o con i tuoi animali domestici in qualsiasi momento grazie all’app dedicata.

Il prodotto è compatibile anche con Amazon Alexa e Google Assistant per darti una videocamera che possa integrarsi perfettamente nella tua domotica di ultima generazione. E se sei preoccupato per la tua privacy, la tecnologia di crittografia utilizzata dal produttore garantisce la totale sicurezza che cerchi e supporta l’archiviazione su cloud per evitare il rischio di furto.

Ti conviene dunque sbrigarti: se stavi cercando una videocamera WiFi di sorveglianza di ottima qualità e al contempo economica, con la nuova offerta di Amazon puoi portartela a casa con soli 23 euro! Un prezzo semplicemente eccezionale: ricordati di attivare il coupon per ricevere il doppio sconto, prima che finiscano. La disponibilità è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.