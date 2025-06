Videocamere Ring: AI per descrivere quello che vedono

Amazon ha annunciato una nuova funzionalità per le videocamere di sicurezza e i campanelli smart venduti dalla sussidiaria Ring. Grazie all’intelligenza artificiale, gli utenti riceveranno una notifica più dettagliata di ciò che succede davanti all’obbiettivo. Al momento, Video Descriptions è disponibile solo in inglese (Stati Uniti e Canada) per gli abbonati a Ring Home Premium.

Come funziona la descrizione video

Le videocamere e i campanelli smart di Ring offrono già numerose funzionalità avanzate. All’elenco si aggiunge ora Video Descriptions. Sfruttando l’intelligenza artificiale generativa (non è noto il modello utilizzato), il dispositivo può vedere in tempo reale le attività di persone e animali. L’utente riceverà quindi una notifica con una descrizione testuale più dettagliata.

In precedenza, l’app Ring segnalava i movimenti con messaggi generici del tipo “Porta principale: persona rilevata“. Ora sullo schermo dello smartphone vengono mostrate notifiche più descrittive, come “Un cane sta strappando i tovaglioli di carta sul tappeto” oppure “Due persone stanno scrutando un’auto bianca nel vialetto“.

La funzionalità AI descrive solo i primi secondi del video e solo il soggetto principale che ha generato l’avviso di movimento. Amazon sottolinea che le descrizioni sono volutamente concise per consentire all’utente di capire rapidamente se qualcosa richiede la sua attenzione.

Jamie Siminoff, fondatore di Ring, ha sottolineato che questa è solo una delle funzionalità che arriveranno nei prossimi mesi. Sarà ad esempio possibile combinare più attività di movimento in un unico avviso. Gli utenti potranno inoltre personalizzare gli avvisi in modo da riceverli quando viene rilevata un’anomalia specifica per le loro proprietà (fuori dall’ordinario).

Video Descriptions funziona su tutte le videocamere di sicurezze e tutti i campanelli smart a marchio Ring in commercio. Come detto è disponibile solo agli abbonati Ring Home Premium in Canada e Stati Uniti.