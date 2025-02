Videochiamata WhatsApp dalla tua banca? Si tratta di una nuova truffa

Diverse segnalazioni e la conferma di esperti di sicurezza informatica hanno fatto emergere una nuova truffa che i criminali diffondono tramite una videochiamata WhatsApp che sembra arrivare dalla tua banca. In realtà si tratta di una strategia per utilizzare la funzione di condivisione dello schermo per accedere alle credenziali bancarie della vittima.

Questa tecnica recente permette agli attaccanti di raggiungere gli obiettivi malevoli senza la necessità di utilizzare link, attraverso campagne di phishing via email, applicazioni dannose o app sponsorizzate sui social media. Ad avvisare di questa nuova truffa sono state anche le forze dell’ordine di diversi Paesi perché si tratta di una minaccia globale.

Come funziona la nuova truffa tramite videochiamata WhatsApp che sembra della banca

Tutto ha inizio da un messaggio SMS che sembra essere stato inviato dal proprio istituto di credito. Questo avvisa il destinatario in merito a un problema legato al suo conto corrente. Data l’urgenza, la situazione spaventa la vittima che segue le istruzioni senza pensare alle conseguenze. Da qui la comunicazione truffa che la banca contatterà l’utente tramite videochiamata WhatsApp.

Durante la videochiamata, il criminale si finge un operatore e tecnico della banca incaricato a risolvere il problema. Tramite la condivisione dello schermo l’attaccante, facendo credere alla vittima di agire in suo favore per arginare la situazione e verificare cosa è successo, si approprierà delle credenziali bancarie.

Best Practices per difendersi da questa truffa

Come puoi difenderti dalla nuova truffa che finge una videochiamata WhatsApp da parte della tua banca?

Prima di tutto è importante ricordare che nessun istituto di credito autorizza i suoi dipendenti a contattarti tramite WhatsApp in merito a problemi di accessi sospetti e con il proprio conto corrente. Tanto meno utilizzano la funzione di condivisione dello schermo.

Inoltre, è fondamentale non farsi prendere dal panico quando si ricevono SMS che con il loro testo invitano all’urgenza e alla preoccupazione. Comunicazioni così importanti, come accessi sospetti o addebiti non approvati, richiedono una verifica da parte dell’utente contattando direttamente la banca tramite i canali ufficiali.