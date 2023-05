Videochiamate di qualità con questa webcam: meno di 20€ su Amazon

In un’epoca in cui il lavoro da remoto è sempre più diffuso, le webcam sono diventate tra gli accessori per PC (e non solo) più venduti.

Quindi, se vuoi migliorare la qualità delle tue videochiamate, conferenze online o effettuare del semplice streaming allora non puoi perderti questa offerta imperdibile: la webcam PAPALOOK PA452 Pro per PC è disponibile su Amazon a soli 19,99 euro invece di 39,99. Con la spedizione Prime la ricevi subito.

Webcam per PC in offerta: 1080p e microfono perfetto

La webcam PAPALOOK PA452 Pro ti offre una qualità video in Full HD a 1080p e 30 fps grazie alla sua lente in vetro HD a 5 strati e al sensore di immagine CMOS avanzato che cattura ogni dettaglio con nitidezza e fluidità. Puoi goderti le tue videochiamate, conferenze online o streaming con una chiarezza incredibile e una prospettiva ampia grazie all’angolo di visione orizzontale di 90 gradi.

La periferica include un microfono integrato con tecnologia di cancellazione dell’eco e riduzione del rumore che rende il suono più chiaro e naturale anche in ambienti rumorosi. Il microfono ha una portata fino a 1,2 metri e può rilevare la tua voce da ogni angolazione.

Da sottolineare la funzione di correzione automatica della luce che regola il bilanciamento del bianco, la sensibilità della luce e la compensazione del controluce in base alla luminosità ambientale per garantirti immagini sempre luminose e realistiche anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il suo design elegante e pratico con una messa a fuoco manuale ti consente di controllare la nitidezza dell’immagine in base alle tue esigenze. Puoi montarla con una clip che si adatta perfettamente al tuo laptop, desktop o TV e un supporto per treppiede universale.

Facile da usare e compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi e delle applicazioni come Skype, Zoom, FaceTime, Youtube, Twitter, Google Hangouts e altro, basta collegarla alla porta USB 2.0 del tuo dispositivo e sei pronto per iniziare.

Acquista ora la webcam PAPALOOK PA452 Pro per PC su Amazon a soli 19,99 euro e comincia a comunicare con il mondo con la massima qualità!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.